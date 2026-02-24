Bli Underhållstekniker med garanterad anställning hos Gnutti Carlo Group!
2026-02-24
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Är du redo att ta steget in i framtidens industri? PNs samarbete med Gnutti Carlo Group ger dig både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att kickstarta din karriär som Underhållstekniker. Efter 12 introduktionsveckor som innehåller onboarding och handledning påbörjar du ditt uppdrag hos Gnutti Carlo Group, i en bransch där efterfrågan på kompetens bara växer.
Professionals Nord lanserar detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group. Via vår satsning formar vi nästa generations Underhållstekniker. Under introduktionsperioden via Satellite Group utvecklar du färdigheter så att du snabbt blir trygg i arbetsuppgifterna som krävs i rollen som Underhållstekniker. Du kommer sedan bli anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Gnutti Carlo Group under minst 18 månader. Målet är sedan att din anställning går över till Gnutti Carlo Group, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Vi vet av erfarenhet att dina personliga egenskaper är avgörande för din framgång. Därför välkomnar vi dig, oavsett tidigare kunskap eller bakgrund, att bli Gnutti Carlo Groups nästa Underhållstekniker!
Information om introduktionsperioden
Introduktionsperioden bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Under perioden utvecklas du inom områden som mekatronik, elteknik, styrsystem och programmering.
Vi erbjuder möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden.
Uppstartsevent: 18 maj
Förintroduktion: 18 maj - 12 juni
Introduktion: 15 juni - 4 september (detaljer för hela introduktionsperioden får du på anställningsintervjun)
Första dag hos Gnutti Carlo Group: 7 september
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm (Bromma)
Arbetsort efter avslutad satsning: Södra Vi
Om Gnutti Carlo Group
Gnutti Carlo Group är en internationell industrikoncern med anor från 1920-talet och en stark position inom fordonsindustrin. Genom förvärvet av Ljunghäll Group har koncernen stärkt sin närvaro inom högtrycksgjutning av aluminium och satsat långsiktigt på modern, effektiv och hållbar tillverkningsindustri. Idag är Gnutti Carlo Group en global leverantör med högteknologiska produktionsprocesser, gedigen kompetens och ett tydligt fokus på kvalitet och innovation. Deras kunder återfinns främst inom Automotive, där höga krav ställs på precision, processkontroll och kontinuerlig utveckling.
Som Underhållstekniker arbetar du med att säkerställa en stabil och effektiv produktion genom både planerat och avhjälpande underhåll. Rollen innebär en varierande arbetsdag där du felsöker, åtgärdar driftstörningar och samarbetar tätt med produktionen för att minimera stillestånd. Du dokumenterar arbetet i underhållssystem, hanterar arbetsorder och bidrar till att utveckla förebyggande underhåll och långsiktiga lösningar.
Arbetet sker både självständigt och i team, med fokus på struktur, säkerhet och ständig förbättring. Du arbetar i etablerade underhållssystem och tjänsten är förlagd till skiftarbete, med möjlighet till jour beroende på verksamhetens behov.
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år
Gymnasieexamen
Stort intresse för att göra ett karriärbyte till Underhållstekniker
Innehar B-körkort
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har godkända tester (MAP & Matrigma)
Godkänd hälsokontroll
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas under introduktionsperioden och i tjänsten som Underhållstekniker. Därför tror vi att du har ett gott humör och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är lättsam, prestigelös och flexibel, och ser lösningar i stället för problem. Rollen kräver att du inte är rädd för att ta i - vare sig det handlar om praktiskt arbete, att bli lite smutsig eller att arbeta på hög höjd. För dig är samarbete och laganda naturligt, och du bidrar alltid till en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod.
Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos Gnutti Carlo Group.
I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som Underhållstekniker.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
Samtliga kandidater i slutskede kommer att genomgå bakgrundskontroll och hälsokontroll.
START: 7 september
OMFATTNING: Heltid
STAD: Södra Vi
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Sara Glennhammar
Sök tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument nedan. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
