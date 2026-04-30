Bli tryckoperatör på Ettiketto! Betald utbildning - inga förkunskaper krävs
Tillsammans med Ettiketto har vi tagit fram lärlingsprogrammet för dig som söker nya erfarenheter och är nyfiken på vad industrin har att erbjuda. Du behöver inga förkunskaper och du får lön under hela utbildningsperioden. Efter en betald utbildning har du lärt dig grunderna för att kliva in i en roll som tryckarlärling och påbörjar din resa tillsammans med Ettiketto. Ett perfekt tillfälle för dig som är nyfiken på industrin men saknar tidigare erfarenhet.
Under den inledande utbildningstiden kommer du att få de grundläggande färdigheter och kunskaper för att kunna påbörja din resa som tryckare. Det bästa är att det inte krävs någon tidigare erfarenhet. Du kommer dessutom att få lön under utbildningen. Börja din resa mot en givande karriär redan nu!
Vad innebär rollen som tryckoperatör?
Vi erbjuder dig en plats i vårt ettåriga lärlingsprogram där du efter en veckas grundutbildning kommer börja jobba hos Ettiketto- där du får lära dig yrket från grunden. Här får du möjlighet att arbeta med tryckeri som är ett hantverk. Du kommer med tiden lär dig att ställa in och övervaka Ettikettos maskiner, justera färg och tryck, göra löpande underhåll och mycket annat för att tillverka etiketter med hög kvalitet.
Du kommer inte att vara ensam - du får stöd och handledning av erfarna kollegor som hjälper dig att växa i rollen. Tillsammans med teamet får du lära dig hur man följer upp att allt går som det ska i produktionen, gör kvalitetskontroller och ser till att maskinerna fungerar som de ska.
Det finns också goda möjligheter att vara med och förbättra arbetssätt och bidra med dina idéer längs vägen. Det viktigaste är att du är nyfiken, gillar att jobba praktiskt och vill lära dig något nytt. Hos Ettiketto blir du en del av ett engagerat team där alla hjälps åt - varje dag.
Arbetet är förlagt till två-skift.
Vi söker dig som...
• är nyfiken på teknik och vill lära dig ett praktiskt yrke - kanske kommer du från en helt annan bransch men är sugen på att prova något nytt. Du är en positiv och flexibel lagspelare som gillar att samarbeta och lösa problem tillsammans med andra. Du är engagerad, lojal och tar ansvar för ditt arbete, med viljan att alltid göra ditt bästa.
Inga förkunskaper? Inga problem! Det du inte kan idag, lär vi dig. Hos oss får du stöttning och handledning av erfarna kollegor som hjälper dig att växa in i rollen steg för steg.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. I gengäld erbjuder vi dig möjligheten att växa, utveckla din kompetens och bli en del av ett inspirerande och långsiktigt sammanhang.
Vår rekryteringsprocess består av följande obligatoriska steg:
Ansökan: Skicka in din ansökan och besvara ett antal screeningfrågor.
Kapacitetstest: Ett digitalt test som mäter din logiska förmåga (ca 30min).
Studiebesök tisdag 9/6: Få en inblick i din framtida arbetsplats.
Arbetsprov onsdag 10/6: Visa ditt handlag hos Skill.
Intervju & referenser v25 och v26: Digital intervju och referenstagning med Skill samt fysisk intervju med framtida chefer på Ettiketto
Hälsoundersökning: Undersökning hos företagshälsovården.
Alla steg är obligatoriska för att bli aktuell till lärlingsprogrammet, därav viktigt att säkerställa att du kan delta de aktuella datumen. Information sker löpande via mejl i rekryteringens olika steg och din status i processen - så håll utkik i din mejlkorg.
Lärlingsprogrammet är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Skill med start måndag 31/8. Efter en tid som konsult är målsättningen att bli direktanställd av Ettiketto.
Ta steget mot en spännande framtid genom att skicka in din ansökan idag! Har du frågor? Kontakta gärna ansvarig rekryterare Rasmus Bank, rasmus.bank@skill.se
Om Ettiketto
Ettiketto är en helhetsleverantör inom etiketter som tillverkar både självhäftande etiketter och egenutvecklade etiketteringssystem. De arbetar med allt från stora välkända varumärken till små snabbväxande entreprenörsföretag.
Ettiketto befinner sig nu i en expansiv fas och behöver nu fylla på med nya engagerade medarbetare. Hos Ettiketto kommer du in hos ett företag som värderar trivsel och sammanhållning högt. De har en personalklubb som ordnar aktiviteter regelbundet. Hos Ettiketto är det korta beslutsvägar vilket gör att du har möjlighet att påverka och omsätta dina idéer till handling.
Du kan läsa mer på https://www.ettiketto.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7426346-1974961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
ÅTVIDABERG
9884326