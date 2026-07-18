Bli timvikarie som sjuksköterska i Ystad Kommun!
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2026-07-18
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-18Arbetsuppgifter
Just nu söker vi erfarna sjuksköterskor och/eller distriktsköterskor för timanställning i Ystad kommun!
Vill du bidra med din gedigna erfarenhet och göra skillnad i människors vardag, samtidigt som du själv styr dina arbetstider?
Vi söker sjuksköterskor och/ eller distriktsköterskor som vill vara med och bidra med sin kompetens arbete finns inom både ordinärt boende och särskilt boende samt kväll/natt.
Som sjuksköterska hos oss har du ett omväxlande och meningsfullt arbete. Du gör medicinska bedömningar, hanterar läkemedel och ger stöd och vägledning till omvårdnadspersonal. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som behöver vård och bidrar till att skapa trygghet för både patienter och anhöriga. Ett arbete som kräver beslutsamhet, helhetssyn och ett varmt hjärta.Om tjänsten
• Timanställning med flexibla arbetstider som du själv kan påverka.
• Arbete inom både ordinärt boende och särskilt boende.
• Möjlighet att använda din erfarenhet för att skapa trygghet och kvalitet i vården.Kvalifikationer
Vi arbetar utifrån en helhetssyn där patientens behov står i centrum. Din yrkeskompetens, ditt engagemang och din förmåga att se och bemöta hela människan är därför avgörande i uppdraget.
• Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialist- eller påbyggnadsutbildning som distriktssköterska är meriterande men inget krav. Erfarenhet från vård och omsorg värdesätts högt, liksom annan arbetslivserfarenhet som bidrar till personlig mognad och trygghet i mötet med människor i olika livssituationer
• Du har god datorvana och är van vid att dokumentera i journalsystem
• Arbetar självständigt, ansvarsfullt och med fokus på människors behov
• Du uttrycker dig tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska
• Innehar ett giltigt B-körkort
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider som passar din livssituation
• Ett tryggt och kompetent arbetslag
• Möjlighet att göra skillnad med din erfarenhet
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga hos oss är det människorna som gör skillnad, varje dag.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig bifoga giltig legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.
Vill du arbeta i vackra ystad i sommar? Välkommen med din ansökan! - din kompetens är värdefull för oss!
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-03 Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Utdrag ur polisens belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336810". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Sjuksköterska
Jeanette Härnberg jeanette.harnberg@ystad.se Jobbnummer
10005864