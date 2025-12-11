Bli telefonförsäljare hos Tryggsam - där trygghet möter framgång!
Tryggsam I Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tryggsam I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Plats: Alvik, Gustavslundsvägen 135 Arbetstid: 09.00-18.00, måndag-fredag Lön: Garantilön + provision
Om TryggsamHos Tryggsam jobbar vi med att skapa trygghet i människors vardag. Vi erbjuder enkla och smarta trygghetslösningar som gör skillnad - och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt växande team av telefonförsäljare.
Vi är ett drivet och socialt gäng som tror på personlig utveckling, bra energi och att ha kul på jobbet. Här får du coachning, säljutbildning och ständigt stöd för att lyckas - oavsett om du har erfarenhet eller är ny i branschen.
Din roll som telefonförsäljareSom en del av vårt säljteam kommer du att:
Prata med kunder via telefon och erbjuda trygghetslösningar.
Arbeta mot tydliga mål - och fira framgångarna tillsammans med teamet.
Utveckla dina sälj- och kommunikationsförmågor varje dag.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär dig allt du behöver veta!
Vi erbjuder Garantilön + attraktiv provision (ingen övre gräns).
Utbildning och coachning - du växer snabbt i rollen.
Karriärmöjligheter - vi rekryterar gärna internt.
Modern arbetsmiljö i våra fräscha lokaler i Alvik.
Ett team med energi, skratt och vinnarkultur.
Vi söker dig som Är social, positiv och gillar att prata med människor.
Har driv och vilja att utvecklas inom försäljning.
Motiveras av resultat och gillar utmaningar.
Talar och skriver flytande svenska.
Ansök nu!
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Vi ser fram emot att välkomna dig till Tryggsam Alvik. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/ Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Alba Ekenberg alba.ekenberg@tryggsam.com 0735460559 Jobbnummer
9640342