Bli tekniker inom dykeri på 44.röjdykardivisionen
Försvarsmakten / Militärjobb / Uddevalla Visa alla militärjobb i Uddevalla
2026-07-27
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uddevalla
, Färgelanda
, Trollhättan
, Lilla Edet
, Sotenäs
eller i hela Sverige
44.röjdykardivisionen ligger under Fjärde sjöstridsflottiljen och är placerad i vacker miljö i Skredsvik, Uddevalla. Här erbjuds du en arbetsplats som kännetecknas av god förbandsanda, kompetens och samarbete.
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och en vilja att utvecklas, gärna med egen erfarenhet av dykning. Du behöver inte vara utbildad dyktekniker när du börjar, det viktigaste är att du har rätt motivation och god teknisk förståelse. För rätt person erbjuder vi intern utbildning till dyktekniker och en arbetsmöjlighet där din kompetens utvecklas över tid.
44.röjdykardivisionen
Att skapa rörelsefrihet för marina stridskrafter med fokus på kust- och skärgårdsområden samt kring marin infrastruktur är divisionens huvuduppgift. Vi verkar både sjö- och markoperativt samt nationellt och internationellt. Divisionen har stort insatsfokus och här arbetar personal från hela Försvarsmakten, inte bara flottan/marinen, varvid du blir en del av ett kompetent och hjälpsamt arbetslag med stor bredd i sina arbetsuppgifter.
Divisionen består av MEODS (Marinens EOD-skola) som utbildar Marinens röjdykare samt ett EOD-kompani. Som dyktekniker på 44.röjdykardivisionen är du placerad på MEODS men stöttar bitvis även divisionens kompani. Du arbetar i ett team med andra dyktekniker men har också mycket kontakt med övrig personal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten innebär ansvar för det dyktekniska arbetet, förebyggande och avhjälpande underhåll på divisionens dyksystem, tryckkammarsystem och andningsgasdistributionssystem. Du ansvarar för utbildning på dessa system i både handhavande och teknisk förståelse. Tillika deltar i arbetet med framtagandet av ny materiel till röjdykssystemet.
Som dyktekniker agerar du remissinstans/expert inom eget kompetensområde gentemot sido- och överordnade förband. Likväl ansvarar du för att hålla kontakter inom dykeriteknik mot industrin.
Arbetsuppgifternas fokus är dyktekniskt ansvar men du kan också komma att stödja 44.röjdykardivisionen inom ramen för insatsverksamheten.
Du kommer bland annat arbeta med:
Ansvarar för avhjälpande underhåll på signaturanpassad röjdykarapparat och lätt dyksystem
Genomföra avhjälpande underhåll på dykardräkter
Ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll på förbandets tryckkammaresystem (fasta och mobila) samt förbandets gasförsörjningssystem
Ansvarar för gasblandaranläggning och tillverkning av nitrox
Ansvarar för uppföljning av årsöversyn av dykmateriel
Ansvarar för avvikelsehantering inom dykeritekniska frågor
Upprätthålla beredskap som tryckkammareoperatör
Beroende på din bakgrund kommer utbildningar ges som breddar din kompetens. Försvarsmakten är under stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid. Hälsa och personlig utveckling är viktigt i Försvarsmakten och vid 44.röjdykardivisionen finns goda träningsmöjligheter.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Specialistofficersexamen, gärna med teknisk inriktning
Godkänd hälsoundersökning för sjögående personal
Godkänd FM Fyss
B-körkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet och kunskap om Försvarsmaktens dyksystem och dykmateriel
Tidigare arbetat som servicetekniker
Erfarenhet av dykning
Erfarenhet av att arbeta i SAP
Tryckkammaroperatör
Körkort CEDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som dyktekniker bör du ha ett kreativt men samtidigt strukturerat angreppssätt, då du planerar med stor noggrannhet men också behöver tänka i nya banor inom ditt ansvarsområde. Du behöver ha god teknisk förståelse och drivkraft samt förmåga att lösa problem. Givet arbetets natur där du kommer att kommunicera med många olika aktörer internt och externt önskar vi se en god social kompetens och samarbetsförmåga. Att arbeta i en tjänst där du växlar mellan låg och hög arbetsbelastning trivs du med. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skredsvik, Uddevalla
Befattning: Militär
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Chef MEODS Thein Raffe, mailto:thein.raffe@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Louise Olsson, louise.olsson@mil.se
Fackliga företrädare
OFR-O Joakim Pukk, nås via FM växel 0171- 15 70 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband med uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. I fredstid övar flottiljen på sin krigsuppgift, att försvara Sveriges territorium och svenska intressen. Flottiljen övervakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, röjer minor samt skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart. Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar löpande med personal till internationella insatser. Flottiljen har sin bas på Berga söder om Stockholm och i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
451 95 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10011974