Bli stjärnan vid spelbordet arbeta som dealer/croupier
Kasinum AB / Kassapersonalsjobb / Stockholm Visa alla kassapersonalsjobb i Stockholm
2025-09-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kasinum AB i Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Är du redo för ett jobb fullt av energi, spänning och underhållning?
Som dealer/croupier är du den som skapar magin vid spelbordet - du leder spelen, möter människor från hela världen och är en del av den unika casinoupplevelsen.Publiceringsdatum2025-09-21Dina arbetsuppgifter
Leda och hantera spel vid bord (t.ex. blackjack, roulette, poker)
Ge gästerna en trygg, professionell och underhållande upplevelse
Följa regler, rutiner och säkerhetsföreskrifter
Vara en del av ett team som tillsammans skapar en välkomnande atmosfär
Ingen tidigare erfarenhet? Inga problem - vi lär dig allt du behöver kunna! Det viktigaste är att du gillar människor, har ett öga för detaljer och vill bjuda på en oförglömlig upplevelse.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull
Trivs med att arbeta i sociala miljöer
Har god kommunikationsförmåga, kan ge snabb problemlösning och har skinn på näsan
Är flexibel och kan arbeta kvällar/helger
Vi erbjuder
Ett spännande arbete i en unik och levande miljö
Intern utbildning och utvecklingsmöjligheter
Ett socialt arbetsklimat med engagerade chefer, kollegor och gäster
En anställningsform där du själv är med och påverkar ditt schema
En bra ingångslön, plus ob 1 och 2, samt semesterersättning
Fast anställning efter genomförd 6 månaders provanställning
Är du redo för ett nytt äventyr? Ansök idag och ta plats vid spelbordet!
Intervjuer kommer ske löpande inom kort då en ny kursstart bara är runt hörnet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
En kort presentation samt cv, via mail.
E-post: info@kasinum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Arbetsgivare Kasinum AB
(org.nr 556901-8038) Kontakt
Casino Manager
Jenz Frölander info@kasinum.se 086041400 Jobbnummer
9518932