Bli sjuksköterska i vår nystartade mobila enhet i sydvästra Göteborg
Om jobbet
Vi utökar vår organisation inom hälso- och sjukvården och satsar på utveckling, kompetens och kvalitet.
Vi vill stärka vår grundbemanning och möjliggöra en robust och flexibel organisation med kontinuitet för såväl patienter som medarbetare. Nu söker vi dig som vill ha ett omväxlande arbete och vara en del i vår nystartade verksamhet! Vi söker fyra sjuksköterskor till vår mobila enhet i stadsområde Sydväst.
Som sjuksköterska på vår mobila enhet får du ett varierande arbete där du får testa många olika verksamhetsområden och patientgrupper. Du kommer att arbeta på schema, där du ersätter kollegor eller stöttar i den verksamhet som för tillfället har störst behov. Det kan röra sig om längre placeringar men också kortare såsom enstaka dagar. Hur placeringen blir är beroende på hur verksamhetens behov ser ut just då. Du kan bland annat komma att arbeta med patienter inom hemsjukvård i ordinärt boende, korttidsenhet, funktionsstöd (BmSS och daglig verksamhet) samt vård- och omsorgsboende.
Arbetet är ansvarsfyllt och du är en viktig person för våra patienter och deras anhöriga. Dina insatser gör skillnad i människors liv vilket ger möjlighet till att känna stor meningsfullhet i det arbete du uträttar. Du kommer att arbeta självständigt men samtidigt finns det ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor med bra förmåner. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Som ny hos oss och för att du ska känna dig trygg i rollen erbjuder vid dig en god introduktion. Välkommen att bli en del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har tidigare erfarenhet inom yrket och tycker det är spännande att ha ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. B-körkort är krav för tjänsten då du behöver kunna ta dig till patienter med bil.
Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande, då det är en grundläggande del av det patientnära arbetet. Att visa respekt och hänsyn för de människor du möter är avgörande för att bygga trygga och tillitsfulla relationer. Vi tror att du trivs med variation och att arbeta i olika miljöer, samtidigt som du uppskattar att ha en stabil grund att utgå ifrån. Du har en stark drivkraft att lära dig nya saker och ser samarbetet med olika team som en möjlighet till personlig och professionell utveckling. Eftersom vi arbetar i team är din förmåga att bidra till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö av stor betydelse. Genom att dela kunskap och stötta varandra når vi bästa möjliga resultat för dem vi är till för. Du har också förmågan att ta ansvar och organisera samt prioritera dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt för att säkerställa effektiv vård.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Publiceringsdatum2026-03-17
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/897".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Meltem Sert, enhetschef meltem.sert@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3658853
9801656