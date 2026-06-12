Bli sjuksköterska hos oss på Lungmedicin Solna!
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2026-06-12
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Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet och söker dig som vill vara med att föra den avancerade lungsjukvård till nya höjder. Omfamna möjligheten att vara en del av vår spännande avdelning och växa i en stimulerande miljö med engagerade kollegor- din resa mot ett givande arbete börjar här!
Du erbjuds
ett stimulerande och omväxlande arbete tillsammans med engagerade kollegor
möjlighet att bredda din kompetens och utveckla dina kunskaper inom både allmän omvårdnad och specifik lungmedicinsk omvårdnad
en strukturerad och individuellt anpassad introduktion på avdelningen
en tvådagars introduktion som hålls inom Tema Inflammation och Åldrande som vi är en del av.
Självklart erbjuds du även att ta del av de förmåner och erbjudanden som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder så som tillgång till våra fina gym.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
På slutenvårdsavdelning Lungmedicin möter du patienter som är i behov av högspecialiserad vård inom lungmedicin. Du kommer att lära dig avancerade behandlings- och undersökningsmetoder som är specifikt för lungmedicin. Du kommer att inhämta kunskaper om medicinsk teknik inom lungmedicinsk vård genom att lära dig handhavande och tolkning av blodgaser, olika typer av dränagebehandling, Non invasiv ventilatorsbehandling (NIV), högflödesbehandling av syrgas (Optiflow), transcutan mätning av koldioxid (TOSCA) och utvidgad provtagning vid vätskeansamling i lungorna.
Vi utreder och behandlar stora folksjukdomar som kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma. Vi utreder även andningssvikt och underventilation samt initierar behandling med ventilatorer, långtidsbehandling med syrgas och förberedelser inför lungtransplantationer. Vi behandlar patienter med pleuriter, pneumonier, empyem och olika inflammatoriska lungsjukdomar som sarkoidos och lungfibros.
Som sjuksköterska är du ansvarig för omvårdnad, läkemedelsadministrering och medicinskteknisk utrustning. Vi har 18 vårdplatser och arbetar i team som består av en sjuksköterska och en undersköterska, samt resurser som stärker teamet vid behov. Varje team ansvarar för 6 patienter. Vi har nära samarbete med avdelningens läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, samordnare och koordinator.
På avdelningen har vi en omvårdnadsspecialist som kommer vara en mentor under din inskolning och början av ditt självständiga arbete. Omvårdnadsspecialisten finns sen tillgänglig för bedside stöd, administrativt stöd, samt finns som stöd vid komplexa situationer.
Tjänsten avser dag/kvällstid. Helgtjänstgöring ingår.
Vi söker dig som
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i förändringar
tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Arbete på vårdavdelning och/eller akutsjukvård inom somatisk vård
Om Rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan -Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
Här kan du läsa mer om oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Tema inflammation och Åldrande, Omvårdnadsområde Inflammation Kontakt
Banaz Bradlin 0725840658 Jobbnummer
9960531