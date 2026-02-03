Bli servicetekniker inom elkraft med anställning hos ledande industribolag
2026-02-03
Inledning
Är du redo att bli en viktig del av framtidens industriella service och teknik inom elkraft? Genom PNs samarbete med vår kund får du den perfekta kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, allt du behöver för att vara fullt rustad inför en trygg och spännande karriär. Vår kund är en global och ledande aktör som skapar smarta, hållbara och pålitliga energilösningar. Ta chansen att vara en del av denna resa och kickstarta din framtid som servicetekniker redan idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord lanserar nu återigen detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group. Denna gång med en ny och spännande inriktning!
Genom vår satsning formar vi nästa generations Servicetekniker och du kan bli en av dem. Under introduktionsperioden via Satellite Group utvecklar du färdigheter så att du snabbt blir trygg i arbetsuppgifterna som krävs i rollen som Servicetekniker.
Satsningen är ett nära samarbete mellan Professionals Nord och vår kund. Du kommer sedan bli anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under minst 18 månader. Målet är sedan att din anställning går över till vår kund förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Vi vet av erfarenhet att det är dina personliga egenskaper som avgör hur väl du kommer att lyckas i rollen. Vi värdesätter engagemang och rätt inställning högt och ser fram emot din ansökan!
Information om introduktionsperioden
Introduktionsperioden bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Under perioden utvecklas du inom områden som:
Elkraftsystem och säkerhet
Mätning och kontroll av installationer
Ställverk, brytare och komponentservice
Reläskydd och reläträning
Idrifttagning och felsökning
Elnästsanalys och driftoptimiering
Vi erbjuder möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden.
Uppstartsevent: v.18
Förintroduktion: 15 juni 2026 - 10 juli 2026
Introduktion: 13 juli 2026 - 4 september 2026 (detaljer för hela introduktionsperioden får du på anställningsintervjun)
Första dag hos vår kund: 7 september 2026
Omfattning: Heltid
Plats: Örebro, Åsbro, Västerås och digitalt
Arbetsort efter avslutad satsning: Stockholm
Vår kund är en global aktör inom elektrifiering och smarta energilösningar. De är ledande i att hjälpa företag och samhällen att fungera mer hållbart och effektivt. Med innovativa produkter och system inom lågspänning, eldistribution och automatisering möjliggör vår kund trygg och pålitlig energianvändning för kunder över hela världen.
Som Servicetekniker hos vår kund får du möjligheten att utvecklas i en dynamisk miljö där teknik och problemlösning står i centrum. Tjänsten innebär en varierande och praktisk vardag där ingen dag är den andra lik. Du kommer arbeta med allt från förebyggande underhåll till reparationer och felsökning. Från noggrann analys vid skrivbordet till praktiskt arbete ute på plats. I alla uppdrag blir du en nyckelperson som säkerställer att kunder får snabb, pålitlig och professionell service!
Arbetet bedrivs i huvudsak på dagtid, med resor inom ett definierat arbetsområde. Vid längre uppdrag kan övernattning förekomma och för dig som vill finns möjlighet att ingå i beredskap.
Vi söker dig som
Har ett starkt tekniskt intresse och en naturlig fallenhet för teknik
Har motivationen och intresset att göra ett karriärbyte
Har en gymnasieutbildning (eller motsvarande) inom el
Har godkända tester (MAP & Matrigma)
Har fyllt 18
Innehar B-körkort
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas under introduktionsperioden samt i tjänsten som Servicetekniker hos vår kund. Vi tror därför att du är nyfiken och tar dig an uppgifter med stort ansvar samt ett högt säkerhetstänk. Det är även viktigt att du som person är problemlösande och vill utveckla din kompetens i arbetet. Utöver det ser vi att du som person är stresstålig, samarbetsvillig och flexibel - då arbetet varierar från dag till dag.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod. Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos vår kund.
I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som Servicetekniker.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
Samtliga kandidater i slutskede kommer att genomgå säkerhetsprövning i form av ett drogtest samt en SSG-utbildning.
START: 7 september 2026
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: linn.ostin@pn.se
Sök tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument nedan. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
