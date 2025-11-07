Bli Prestandos nästa Mätingenjör - arbeta med avancerad 3D-mätteknik
2025-11-07
Brinner du för teknik, noggrannhet och 3D-mätteknik? Som mätingenjör hos Prestando blir du en nyckelperson i arbetet med avancerad mätteknik där varje detalj räknas. Här får du kombinera teknikintresse med problemlösning i en högteknologisk miljö.Om tjänstenSom mätingenjör hos Prestando kommer du att arbeta i en central roll inom kvalitetskontroll och produktionsstöd. Du ansvarar för att mäta detaljer från produktionen i avancerade 3D-mätmaskiner, Hexagon PC-DMIS, och säkerställer att komponenterna uppfyller kundens krav. Du får ritningar från kund, tar fram mätprogram i maskinen och analyserar resultat. Om något inte stämmer samarbetar du med kollegor för att hitta rätt lösning. Arbetet kräver noggrannhet och förståelse för ritningar och toleranser på hundradelsnivå.Prestando arbetar med en stor variation av produkter, bland annat plåtdetaljer till Scania. I rollen som mätingenjör ingår också kalibrering av fixturer, hantering av externa reklamationer enligt 8D-metodik samt stöd vid olika tekniska uppgifter som att ta fram reservdelar eller 3D-printade fixturer. Du arbetar tätt med produktionen och kollegor i verkstaden för att säkerställa att tillverkningen flyter smidigt.Sammanfattningsvis innebär rollen:*Mätning och analys av komponenter i 3D-mätmaskin*Framtagning och programmering av mätprogram*Kalibrering av fixturer och arbete med reklamationer enligt 8DOm dig vi sökerDu har utbildning eller erfarenhet inom mätteknik, maskinteknik eller CNC-programmering och trivs i en teknisk miljö där noggrannhet och kvalitet är avgörande. Du behärskar ritningsläsning och förstår form- och lägestoleranser. Erfarenhet av PC-DMIS och Hexagon är meriterande.Som person har du driv och engagemang. Du vågar ta kontakt, kommunicerar tydligt och trivs i en miljö där man hjälps åt och stöttar varandra. Prestando arbetar inom automotivebranschen, där tempot kan vara högt och flexibilitet är viktigt.Skallkrav:*Alternativ 1: Utbildad maskiningenjör eller utbildad inom 3D-mätteknik*Alternativ 2: Erfarenhet som CNC-operatör och CNC-programmering*Svenska och engelska i tal och skrift*God förståelse för ritningsläsning och toleranserOm PrestandoPrestando är en ledande tillverkare av pressade och svetsade komponenter till fordonsindustrin. Företaget erbjuder innovativa och effektiva lösningar med fokus på kvalitet, hållbarhet och utveckling. De arbetar med avancerad teknik inom pressning, svetsning och ytbehandling och har ett starkt engagemang för att kontinuerligt förbättra processer och produkter. Hos Prestando arbetar du i en miljö som präglas av teknik, laganda och ständig utveckling.Om FramtidenVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Prestando.VillkorStart: Omgående med hänsyn till uppsägningArbetstider: 07:00-16:00 alt. 08:00-17:00Placeringsort: Trelleborg Ersättning
