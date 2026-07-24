Bli personlig assistent till man med Downs syndrom utanför Visby!
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-07-24
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, Ale
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Vi söker nu en engagerad och lyhörd kollega till vår kund som bor strax utanför Visby. Kunden är en man i 30-årsåldern med Downs syndrom. Han saknar eget tal och behöver din trygghet i alla delar av sin vardag.
Hur ser passen ut?
Arbetet är varierat och passen är uppdelade i:
Dagpass (08:30–16:30): Du börjar dagen hemma hos kunden. Tillsammans åker ni färdtjänst till den dagliga verksamheten där du finns med under dagen, och åker sedan färdtjänst hem igen.
Kvälls- och nattpass (16:30–08:30): Du löser av dagpersonalen i hemmet under kvällen, natten och morgonen fram tills nästa pass startar. I detta pass ingår 9 timmars väntetid (jour).
Helgarbete: Under helgerna förekommer även dygnspass.
Vem är du?
Kön spelar ingen roll – det är din personlighet som räknas! Vi söker dig som är genuint lyhörd och engagerad. Då vi värdesätter en långsiktig anställning ser vi gärna att du vill vara en trygg punkt i kundens liv över en längre tid. Eftersom kunden uttrycker sig mycket genom ljud och ljudnivån i hans närhet stundvis kan bli hög, är det viktigt att du trivs i en ljudaktiv miljö och inte är ljudkänslig.
Meriterande: Det är ett stort plus om du har tidigare erfarenhet av epilepsi.
Start och ansökan
Tjänsten är på 65.5%
Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 5 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 1 som tillhör Humana Assistans.
Vi har förmånen att kunna hjälpa till med ansökan av personlig assistans, tack vare våra fantastiska jurister.
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans på Gotland AB
(org.nr 556763-8209), https://apg.tidvis.se/lediga_tjanster
Herkulesvägen 9 (visa karta
)
621 41 GOTLAND Kontakt
Bemanning och rekrytering
Elin Sandström jobb@assistanspagotland.se 0498-211095 Jobbnummer
10011317