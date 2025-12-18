Bli personlig assistent till en tonårstjej som älskar äventyr!
Jag är en tonårstjej med CP-skada som sitter i rullstol och älskar när det händer saker - bada, åka biski, Gröna Lund, utflykter och allt som är roligt och lite galet. Nu söker jag en personlig assistent som vill följa med på både äventyr och vardag, och som kan hjälpa mig med det praktiska: att äta, kommunicera, sköta hygien, förflyttningar, stretch och träning - samtidigt som du är mitt sällskap i skratt, idéer och alla roliga stunder som vardagen bjuder på.
Jag söker dig som har humor, är påhittig och ung i sinnet. Du kan vara lugn och trygg när det behövs, men också ha energi och driv när vi hittar på roliga saker. Pålitlighet, punktlighet och att du trivs nära mig, mitt assistentteam och min familj är superviktigt.
Om du känner igen dig tror jag att vi kommer trivas jättebra ihop. Jag längtar efter att träffa dig och dela både små skratt och stora äventyr.
• Observera att vi endast söker kvinnliga assistenter, samt att Du skall vara rökfri.
• Pratar flytande svenska för att assistera mig i min kommunikation
Vi söker assistenter som också vill ha en blandad tjänst dag/kväll/natt/helg av nedan.
Måndag till fredag natt 21.00-07.30
Tjänsten är placerad varanna vecka i Jungfrusund och Fruängen eller där jag befinner mig.
Tjänstgöring 100% enligt överenskommelse eller om du bara vill arbeta extra.
Måndag till fredag em/kväll 15.30-21.00 och helger dagtid/kväll 9.00-21.00. (jämna veckor).
Tjänsten är placerad varanna vecka i Jungfrusund (Start från skolan) eller där jag befinner mig.
Tjänstgöring 100%-50% enligt överenskommelse eller om du bara vill arbeta extra.
Du skall kunna jobba ensam, men även vara en bra lagspelare, då du ingår i ett team av assistenter, där mycket tid kommer vara dubbelassistans eller om ni måste vikariera när någon blir sjuk, men också med resten av min familj.
Anställningsform: Timanställning, Anställningen kan övergå till visstid så länge uppdraget varar vid gott samarbete. Anställningsvillkor, ob-ersättning, tjänstepension, avtalsförsäkringar med mera regleras i gällande kollektivavtal mellan Fremia & Kommunal.
