Bli personlig assistent till en pigg, aktiv och djurälskande 15-årig tjej!
2025-08-21
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vi söker dig som vill göra skillnad i vardagen för en fantastisk tonårstjej med mycket energi, humor och ett stort hjärta. Hon är 15 år, har en Neurologisk sjukdom som påverkar balans och koordination och behöver stöd i sin vardag - men framför allt söker hon någon som vill hänga med på hennes äventyr, skratta tillsammans och skapa en trygg och rolig vardag. Hon bor utanför Lund tillsammans med sina föräldrar och bror.
Om tjänsten:Vi söker en kvinnlig personlig assistent som främst kan arbeta eftermiddagar efter skoltid, men också ibland på vissa helger och under skollov. Du kommer att vara ett viktigt stöd i hennes vardag, både med praktiska moment och i sociala aktiviteter.
Hon gillar djur, rider regelbundet varje vecka och tycker om att hitta på saker. Körkort är därför ett stort plus, då det öppnar upp för spontana utflykter. Samtidigt uppskattar hon lugna hemmakvällar med mys och återhämtning.
Vem är du?Vi söker dig som är:
Lyhörd, glad och positiv
Rak och ärlig - ärlighet uppskattas och gör samarbetet enklare
Trygg i dig själv och har förmåga att både ta eget ansvar och vara flexibel
Gärna har körkort och gillar att vara aktiv
Har tidigare erfarenhet av assistans eller bara rätt inställning och att personkemin passar!
Att ni klickar som personer är det allra viktigaste därför lägger vi stor vikt vid det.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Vi tror att rätt person för det här uppdraget är någon som:
Har ett genuint intresse för människor, särskilt unga
Är trygg, lyhörd och ansvarstagande
Är positiv, lätt att prata med och har nära till skratt
Har förmågan att vara både närvarande och ge utrymme när det behövs
Har körkort, då det underlättar vid skjuts och aktiviteter (meriterande)
Tidigare erfarenhet av personlig assistans, arbete med barn/ungdomar eller liknande är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att ni trivs tillsammans, har god kommunikation och att du är öppen för att lära dig.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Personlig assistent
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Arbetspass sker främst efter skoltid, helger och lov.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2025-09-30
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Emme Hansell, Verksamhetschef Emme.Hansell@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
