Bli personlig assistent till en härlig tjej i Östersund!
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2025-09-23
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Östersund
Vi söker trygga och ansvarsfulla kvinnliga personliga assistenter till en glad tonårstjej!
Arbetstiderna är förlagda dagtid (07 - 20) samt vaken natt (20 - 07). Det kan även förekomma jobb på helger.
Arbetstiderna kan komma att ändras, då schemat nu ska göras om. Detta innebär även att det kommer att finnas möjlighet att påverka sin tjänstgöringsgrad.
Kunden älskar att bada, lyssna på musik, lek och bus. Som assistent kommer du att assistera kunden med allt såsom hygien, sondmatning, medicinering, träning, kommunikation och förflyttningar. Tidigare erfarenheter inom dessa områden är ett plus. Det ingår introduktion för att du ska lära dig rutiner och sådant du behöver kunna i jobbet med kunden.
Att jobba som personlig assistent:
Att arbeta som personlig assistent innebär att du får möjligheten att göra en verklig skillnad i en annan människas liv. Du blir en del av kundens vardag och får möjlighet att bygga en stark och meningsfull relation. Genom att stödja och assistera kunden i deras dagliga liv, bidrar du till att öka deras livskvalitet och självständighet. Samtidigt får du själv en stor möjlighet till utveckling, både personligt och professionellt.
Hjälpa kunden med daglig omvårdnad och rutiner
Följa med till skolan och fritidsaktiviteter
Hjälpa henne att förmedla sin kommunikation till omvärlden
Vi söker dig som:
Är en tjej/kvinna och behärskar svenska språket väl
Ser detta som ett långsiktigt arbete
Är öppen för att lära dig att använda tecken som stöd i din kommunikation med kunden
Är rökfri och inte har pälsallergi
Är utåtriktad som person och har lätt för att ta egna initiativ
Vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänsten gäller assistans till ett barn under 18 år, vilket innebär att du behöver kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning. Ta gärna med detta redan vid första intervjutillfället.
Ansök genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ett eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst. Ansökningarna behandlas löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Stockholm, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter.
Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner.
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), http://www.a-assistans.se Arbetsplats
A-Assistans Östersund Jobbnummer
9522667