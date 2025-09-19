Bli personlig assistent och följ med på promenader, bad och vardagsglädje!
2025-09-19
Vill du jobba på en arbetsplats där varje dag känns meningsfull och inspirerande? Hos oss får du chansen att göra skillnad på riktigt, samtidigt som du njuter av en fantastisk arbetsmiljö.
Vår arbetsplats ligger bara 20 minuter från stan och är omgiven av lummig skog och frisk luft. Här har vi inte bara ett hem, utan även en egen pool och möjlighet till daglig friskvård. Vi är ett härligt team som stöttar och inspirerar varandra.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara en viktig del av vår vardag. Du kommer att arbeta nära en härlig kille med Downs syndrom, som är en fantastisk person med ett stort hjärta och massor av energi. Hans dagar fylls med långa promenader i naturen, lek och bad och du kommer att vara med och skapa en trygg och rolig miljö där han får utvecklas och vara sig själv.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera, men innefattar bland annat att hjälpa till med måltider, personlig hygien och kommunikation via teckenspråk. Du kommer att få en viktig roll i att stödja honom i att vara självständig, samtidigt som du hjälper till vid de utmaningar som kan uppstå. Vi söker någon som har tålamod och kreativitet, och som ser möjligheterna i alla situationer även när han är lite trotsig.
Vad vi söker hos dig
- Du vill vara med och skapa en aktiv och meningsfull vardag för andra.
- Du har ett naturligt tålamod och en positiv inställning.
- Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
- Du är modig och vågar tänka utanför boxen, samtidigt som du respekterar och följer rutiner.
- Du tycker om att vara fysiskt aktiv.
- Erfarenhet från vård, omsorg eller pedagogik är meriterande.
- Du har en varm och engagerad personlighet, och vill bygga nära och utvecklande relationer.
- Du har körkort (manuell växellåda)
- Är simkunnig
Om du har erfarenhet av teckenspråk är det meriterande, men inget krav. Vi ser till att du får den utbildning du behöver för att kunna kommunicera på bästa sätt.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Arbetstiden är fördelad på på både dagar och kvällar samt varannan helg. Tjänsten är på 80% med möjlighet till extrapass.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Jag behöver ha en ny assistent så snart som möjligt och är vi rätt för varandra kommer vi överens om startdag.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2025-10-19 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
