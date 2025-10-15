Bli personlig assistent i en aktiv och händelserik vardag!
Vill du jobba med glädje, rutiner och gemenskap?
Vi söker dig som vill göra skillnad i vardagen för en 25-årig kille i Linköping. Han bor hemma med sin familj och behöver stöd i sina dagliga rutiner - allt från hushållssysslor till fritidsintressen som träning och musik.
Det här är ett jobb där du både får bidra med struktur och samtidigt sprida energi, trygghet och glädje.
Om rollen
Som personlig assistent blir du en viktig del av hans vardag. Du jobbar alltid tillsammans med en kollega (dubbelbemanning) och stöttar i:
Dagliga rutiner och aktiviteter
Träning och fritid
Att skapa trygghet, struktur och glädje i vardagen
Vi erbjuder dig en ordentlig introduktion och löpande stöd, så att du känner dig trygg i din roll.
Vi erbjuder
Tjänster både på schemarad eller timanställning
Arbetspass på 12 timmar - dag, kväll, helg och vaken natt
En arbetsplats fylld av rutiner, trygghet och gemenskap
Introduktion, handledning och möjlighet att utvecklas i rollen
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Är lugn, trygg och ansvarsfull
Gillar rutiner och struktur
Kan vara både lyhörd och initiativtagande
Har en positiv inställning och tycker om att bidra med glädje
Gärna har erfarenhet eller intresse av NPF-diagnoser (meriterande men inget krav)
Det viktigaste är din inställning - vi söker dig som vill göra skillnad och som tycker att små framsteg är stora segrar.
Start enligt överenskommelse - vi rekryterar löpande
Inledande timvikariat med möjlighet till tillsvidareanställning
Familjen har husdjur
Belastningsregisterutdrag krävs
Känns det här rätt för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
