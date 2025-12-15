Bli personlig assistent - heltid dag eller natt i Holmsund
Aberia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2025-12-15
Vill du ha ett jobb som verkligen betyder något?
Hos Aberia Personlig Assistans får du inte bara ett arbete - du får ett sammanhang, ett ansvar och möjligheten att göra skillnad på riktigt. Nu söker vi två engagerade personliga assistenter till en av våra kunder i Holmsund, ca 16 km utanför Umeå.
Vi erbjuder:
• Upp till En heltidstjänst dag/kväll
• Upp till En heltidstjänst natt
Därför ska du välja Aberia
Vi är en arbetsgivare som sätter människan i fokus - både kund och medarbetare. Hos oss får du trygg anställning, bra villkor och ett närvarande ledarskap. Vi vet att du som assistent gör skillnaden - och vi ser till att du har rätt förutsättningar att lyckas.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta hos en mycket positiv man i 30-årsåldern i hans hem i Holmsund. Kunden har ett omfattande vård- och omsorgsbehov och har dubbel assistans dygnet runt. Här får du ett ansvarsfullt uppdrag i en lugn och trivsam hemmiljö.
Du är en viktig del av kundens vardag och bidrar till trygghet, livskvalitet och självständighet genom att:
• Ge personlig omvårdnad
• Vara ett vardagsstöd - praktiskt och socialt
• Delta aktivt i kundens rutiner och aktiviteter
• Skapa en stabil, trygg och positiv miljö
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill mer än att bara "jobba" - du vill bidra.
Du är:
• Mogen, trygg och ansvarsfull
• Empatisk, lyhörd och tålmodig
• Duktig på att skapa förtroende
• Noggrann och strukturerad
• Talar och förstår svenska mycket väl (kunden har svag röst)
• Har erfarenhet av personlig assistans eller liknande vårdyrke
• Inte pälsdjursallergiker (hund finns i hemmet)
Kunden önskar kvinnliga assistenter av personliga skäl.
Arbetstider & omfattning
Heltid dag/kväll
• 08:00-16:30
• 10:00-18:00
• 16:30-22:30
Heltid natt
• 22:30-08:00
• 22:30-10:00
Tjänstgöringsgrad: ca 100 %
Vi söker även timvikarier vid behov
Vi erbjuder dig
• Tillsvidareanställning med kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag
• Utbildning och tydlig introduktion
• Trygg och stabil arbetsgivare
• En arbetsplats där din roll verkligen räknas
• Lön enligt överenskommelse + villkor enligt kollektivavtal
Tillträde: Snarast
För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära - och stora nog att göra skillnad.
Hos Aberia får du en närvarande chef, arbetsledning i vardagen, handledning, friskvård, kollektivavtal, digitala verktyg och goda möjligheter till utveckling.
Våra kunder finns i hela Sverige - barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
