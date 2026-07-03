Bli personlig assistent - ett viktigt och meningsfullt arbete
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljungby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ljungby
2026-07-03
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I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation – och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas liv varje dag?
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent i en trygg och engagerad arbetsgrupp.
Om rollen
I rollen som personlig assistent stöttar du individen i vardagen genom:
Omvårdnad, dagliga rutiner och förflyttning
Kommunikation och social samvaro
Du blir en viktig del av individens liv och bidrar genom ditt bemötande, till ökad självständighet, trygghet och livskvalitet.
Vem är individen?
Individen använder rullstol och kommunicerar främst på bosniska.
Här får du ett arbete med mening och nära relation till individen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Behärskar det svenska och bosniska språket
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Är engagerad, ansvarstagande och vill bidra till en trygg vardag.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Samplanering med andra grupper inom assistansen förekommer.
Som person är du lugn, tålmodig och stabil. Du har en naturlig förmåga att skapa trygghet omkring dig och möter andra med respekt, lyhördhet och värme. Du arbetar motiverande och ser vikten av att individen ska vara delaktig och ha inflytande över sin vardag.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-11-01
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-01 .
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Kommun
(org.nr 212000-0670)
Ljungby (visa karta
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341 83 LJUNGBY Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Elina Ljungdahl elina.ljungdahl@ljungby.se 072-380 56 10 Jobbnummer
9990713