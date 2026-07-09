Bli områdeskontrollant för ett uppdrag i augusti i Upplands-Bro!
Uniflex AB / Säkerhetsjobb / Upplands-Bro Visa alla säkerhetsjobb i Upplands-Bro
2026-07-09
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, Järfälla
, Sollentuna
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, Sigtuna
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande ronderare för ett tidsbegränsat uppdrag under augusti. I rollen kommer du att röra dig runt inom Upplands-Bro och genomföra regelbundna ronderingar för att säkerställa att offentliga miljöer är trivsamma, välskötta och välkomnande för invånare och besökare.
Du blir en viktig del i arbetet med att bidra till en ren, trygg och attraktiv kommun där människor kan vistas och trivas. Arbetet sker huvudsakligen utomhus och passar dig som tycker om att vara i rörelse och arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som ronderare kommer du att:
Genomföra dagliga ronderingar på olika platser i Upplands-Bro.
Kontrollera att allmänna ytor, parker, torg och andra offentliga miljöer håller en god standard.
Uppmärksamma och rapportera sådant som påverkar områdets trivsel, exempelvis nedskräpning, skador eller andra avvikelser.
Bidra till att skapa rena, ordnade och välkomnande miljöer för allmänheten.
Dokumentera observationer och rapportera vidare enligt gällande rutiner.
Vem är du? Vi söker dig som är observant, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt. Du har ett öga för detaljer och tycker om att bidra till att skapa trivsamma miljöer för andra.
Vi ser gärna att du:
Är ansvarstagande och noggrann.
Har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
Trivs med att arbeta utomhus och röra dig mellan olika platser.
Är lösningsorienterad och har ett positivt bemötande.
Krav för tjänsten:
Har B-körkort.
Observera att utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas för denna tjänst.Om företaget
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8030379-2090141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Ellinor Welander ellinor.welander@uniflex.se Jobbnummer
9997674