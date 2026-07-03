Bli nästa stjärna i vår sköna kunds Service Desk-team i Helsingborg!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Helsingborg Visa alla datajobb i Helsingborg
2026-07-03
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Trivs du i en varierad supportroll där du får varva felsökning i Active Directory och ServiceNow med personlig service på plats? Som konsult hos Academic Work blir du en nyckelspelare i ett tight team på 4 personer hos vår kund i Helsingborg.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start den 17 augusti 2026. Du kommer att bli anställd av oss på Academic Work och arbeta som konsult ute på ett initialt 4 månader långt uppdrag hos vår kund – en välkänd och stor aktör inom bank och finans med kontor i Helsingborg. För rätt person som bidrar med stort engagemang och där samarbetet fungerar klockrent, finns det goda möjligheter till överrekrytering hos kunden.
Här kliver du in i ett sammansvetsat och härligt team på fyra personer där ni roterar på arbetsuppgifterna för att hålla vardagen varierad och rolig. Rollen är bred och rymmer allt från djupare felsökning till ren hårdvaruhantering och proaktivt förbättringsarbete. Du uppmuntras dessutom att driva egna initiativ som lyfter hela gruppen!Dina arbetsuppgifter
Hantera, lösa och registrera inkommande supportärenden via telefon, mail, chatt samt genom personliga besök (onsite).
Felsöka och supportera i främst Windowsmiljö, men även hantera en mindre del Mac-användare.
Lösa incidenter direkt vid första kontakt eller paketera och eskalera vidare till rätt specialistteam internt.
Besöka kundens olika kontor vid behov för att stötta med hårdvara och Onsite-support på plats.
Arbeta proaktivt med att effektivisera processer, dokumentera och motverka att återkommande fel uppstår.
Vi söker dig som
Mycket goda kommunikationsfärdigheter och flytande kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Minst 3 års erfarenhet av arbete i en liknande roll inom IT-support / Service Desk.
Praktisk erfarenhet av incidenthantering och ärendeflöden i ServiceNow.
Grundläggande kunskap inom Active Directory och behörighetshantering
God erfarenhet av support och felsökning i Windowsmiljö.
Som person är du mycket ansvarsfull, proaktiv och en utpräglad lagspelare som sprider god energi i gruppen.
Det är meriterande om du har
Kunskap och erfarenhet inom Entra ID / Azure, Office 365 (O365) samt arbete i en hybridmiljö med traditionellt Active Directory (AD).
Erfarenhet av att supportera Mac OS.
Tidigare erfarenhet från bank- eller finanssektorn
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MT3SR7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9992422