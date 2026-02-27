BLI min hjälpkompis möjliggörare _ några timmar. någon dag per
2026-02-27
Vill/kan DU hjälpa mig med lätt träning, vissa vardagssysslor och ledsagare? Vara min "hjälpkompis" som vårt första barnbarn myntade!
DU kommer med i ett kulturellt sammanhang där DINA förmågor blir MINA möjligheter för att kunna leva som andra?
Du kommer inte ångra att jobba hos mig! Du kommer bokstavligen med i sammanhang mellan himmel och jord med nya intryck då & då.
Sökes - gärna en årsrik kvinna med god självinsikt och olika kompetenser...erfarenheter - ålder är bara ett par siffror :)
DU blir möjliggörare ... där dina förmågor och kompetenser gör att jag kan träna och därmed kunna hålla funktioner igång, kunna arbeta/engagemang i föreningsliv, utövande fritidsintressen och leva mitt liv med familj och vänner.
Behöver rekrytera någon som kan gå in vissa timmar efter överenskommelse - ev- kan det bli ett schema em/kväll. Vanligtvis någon måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller, undantagsvis någon fredag eller under helg. På prov redan i vår...start i sommar eller till hösten. Ev. som semestervikarie dagtid någon del av sommaren.
Resor i och utom landet kan på sikt förekomma - OM du vill och kan komma med!)
Bra om du har intresse, kunnande och erfarenheter inom rehab, träning, friskvård och kultur i vid mening. Inslag av arbete inom trädgård, hushåll, klädvård SAMT andra skapande aktiviteter som kan förekomma. Visst kunnande inom teknik och IT är givetvis bra i vår samtid.
Jag behöver hjälp i mycket av praktiskt utförande eftersom min högra hand och mina ben inte fungerar så bra.
Allt ifrån det intima till framträdande i publikt sammanhang :)
Jag har moderna och bra hjälpmedel för uppresning från rullstol och sedan nyttjande av träningsredskap
( OBS! Arbetsuppgifter inom området vård och omsorg utgör en mycket liten del av min vardag...)
Detta jobb kan passa utmärkt vid sidan av ditt liv som pensionär, ev. entreprenörskap, dina studier eller vid vissa deltidsarbete. Meningsfull bisyssla!
Arbetet sker oftast enligt schema i pass a ' ca 2-3 tim, oftast förlagt någon måndag, tisdag, onsdag, torsdag mellan kl 15-18, alternativt någon annan tid vid t.ex. teaterbesök T.ex. mellan kl. 18.30-21.30. Undantagsvis under någon del av helg. Du kan få göra individuella anpassningar när det gäller dag och tid.
Mina ordinarie assistenter kan inte jobba vissa eftermiddagar och kvällar. Jag vill fortsätta med att t.ex vara Teaterambassadör på Västerbottensteatern- jag behöver ledsagare och DU tar del av detta event utan kostnad för dig.
Bra om du har körkort eftersom jag har ett anpassat fordon med rullstolsplats. Men, vi kan även nyttja färdtjänst där du åker med som ledsagare-kostnadsfritt
Fyll i frågeformuläret, skriv ett personligt brev och skicka snarast in din CV till oss.
I formuläret framgår vilka krav och önskemål vi har och du känner om detta passar DIG.
Utöver en individanpassad lön, bra med friskvård så erbjuder vi personlig utveckling i kulturell miljö.
--- Glöm inte att ange referenter! - Någon som kan berätta mer om dig och dina erfarenheter.
Välkommen med DIN ansökan via www.stil.se
Individuell lön efter överenskommelse. Följer avtal Fremia Goda villkor på flera områden. Vid regebundet arbete en bra friskvårdsersättning.
Daniel Steinwall daniel.steinwall@gmail.com +46706856868
