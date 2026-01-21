Bli merchandiser i stor skönhetsrevidering - Arvika med omnejd v.6-10 2026
Gillar du ett praktiskt jobb med tydliga instruktioner och vill representera ett av världens största skönhetsvarumärken i butik? Vi söker nu merchandisers över hela Sverige inför stora hyllrevideringar inom skönhetskategorin under v.6-10 2026.
Det här är ett uppdrag för dig som gillar ordning, struktur och att jobba med kroppen samtidigt som du är serviceinriktad och agerar professionellt i butiksmiljö. Du kommer inte att marknadsföra eller sälja produkter till kunder, med du representerar kända varumärken, exempelvis L'Oreal, och SRB Retail House och bidrar till en positiv upplevelse i butik.
Om uppdraget
Som merchandiser arbetar du i butiker som H&M, Kicks, Åhléns och dagligvaruhandeln. Två gånger per år görs stora revideringar av hyllor för våra kunder och dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Plocka bort utgående sortiment och fylla på nyheter
Följa planogram och ritningar för att bygga upp hyllan korrekt
Fyllnadsplocka alla produkter i nya möbler vid installation
Göra lättare montering av moduler enligt instruktion
Hålla ordning, städa hyllor, torka bort sminkrester och säkerställa en fin helhet
Ha kontakt med butikspersonal vid frågor och säkerställa att arbetet flyter på i samarbete med dem
Viktigt att veta:
Det här är ett praktiskt och stundtals smutsigt jobb där du står, lyfter, sitter på golvet, kryper fram för att nå nedersta hyllplan och arbetar med många produkter runt dig. Tempot är ofta högt och kunder rör sig samtidigt i butiken.
Vid möbelinstallationer installeras själva möbeln av ett externt företag och vi kommer alltid samma dag för att fylla hyllan eftersom den inte får stå tom. Det gör vissa dagar mer tidskänsliga och mindre flexibla.
Omfattning
Under perioden vecka 6-10 beräknas uppdraget i Arvika med omnejd motsvara ca 110 timmar totalt. Du kommer att besöka butiker i Arvika, Karlstad, Töcksfors & Charlottenberg.
Detta är en ungefärlig planering som kan komma att justeras. Vissa veckor kan vara mer intensiva än andra och antalet arbetsdagar varierar varje vecka.
Vi söker dig som:
kan vara tillgänglig måndag-fredag, men där antalet arbetsdagar varierar (ca 3-4 dagar per vecka)
kan arbeta dagtid med start runt kl. 08.00
trivs med ett rörligt, fysiskt och intensivt uppdrag
arbetar noggrant och följer instruktioner/ritningar
har en vänlig, professionell och serviceinriktad framtoning i butik
gärna har erfarenhet från butik eller merchandising
B-körkort och tillgång till bil
Vad vi erbjuder
Lön enligt Handels kollektivavtal
Milersättning (start och slut vid hemmet)
Betald restid mellan butiker
Praktisk utbildning i butik innan start
Stöd från ansvarig, coacher samt kollegor under hela perioden
Möjlighet till fler uppdrag och projekt även efter revideringen
Om SRB Retail House
Vi på SRB Retail House hjälper dig att vinna slaget i butik. Vi har 30 års erfarenhet av att stödja varumärken och handel att nå sina shoppers där köpbeslutet fattas. Hos oss får du en partner med djup insikt om betydelsen av relationen mellan varumärket och handeln. Du får en partner som förstår nyanserna mellan en shopper och en konsument och vad som driver försäljning både in och ut ur butik.
Vi har lång erfarenhet av att jobba med både riktade insatser i utvalda butiker till omfattande upplägg för hela den svenska och nordiska marknaden. Med oss som leverantör får du lösningar som enkelt kan skalas upp och ner och anpassas för olika marknader och butiksformat. 2023 gick Retail House och SRB Gruppen samman, vilket placerar oss som en av Sveriges största byråer inom trade- och Shopper Marketing i Norden. Publiceringsdatum2026-01-21Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
