Bli medicinteknisk montör - inget krav på tidigare erfarenhet
Professionals Nord Stockholm AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Sundbyberg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Sundbyberg
2026-07-21
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Professionals Nord grundades med ambitionen att skapa en plats för människor att växa, på riktigt. En plats för människor att utvecklas, utmanas och nå sin fulla potential. Det är fortsatt drivkraften bakom allt vi gör – kompetensförsörjning inom rekrytering, personaluthyrning och Accelerated Learning. Vi utvecklar företag, individer och bidrar till att förändra branschen.
Har du ett stort teknikintresse och gillar att bygga, skruva eller förstå hur saker fungerar? Vill du arbeta med avancerad teknik som bidrar till framtidens sjukvård?
Nu söker vi framtidens medicintekniska montörer till ett unikt introduktionsprogram tillsammans med ett innovativt och snabbväxande medicinteknikbolag i Stockholm. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet. Det viktigaste är att du har rätt inställning, ett tekniskt intresse och en vilja att lära dig. Genom onboardingprogrammet får du den kunskap och praktiska träning som krävs för att snabbt bli trygg i rollen.
Information om introduktionsprogrammet
Programmet är framtaget tillsammans med vår kund för att ge dig rätt förutsättningar att lyckas som medicinteknisk montör. Programmet varvar teori med praktiska övningar och handledning i en verklighetsnära produktionsmiljö. Du får steg för steg lära dig de tekniska moment, arbetssätt och kvalitetskrav som krävs för att arbeta med montering av avancerad medicinteknisk utrustning. Efter genomfört introduktionsprogram påbörjar du arbete hos vår kund, där du blir en del av produktionen och arbetar med montering, testning och kvalitetskontroller av avancerad medicinteknisk utrustning.
Introduktionsprogrammet är framtaget tillsammans med vår kund för att ge dig rätt förutsättningar att lyckas i rollen som medicinteknisk montör. Programmet kombinerar kortare teoripass med praktiska övningar och handledning i en verklighetsnära produktionsmiljö. Du får steg för steg lära dig de tekniska moment, arbetssätt och kvalitetskrav som krävs för att arbeta med avancerad medicinteknisk montering. Under introduktionsprogrammet får du bland annat utveckla kunskaper inom:
Teknisk montering och produktion
Ritningsläsning och arbetsinstruktioner
Hantering av verktyg och tekniska komponenter
Kvalitetsarbete och noggrant arbetssätt
Testning, dokumentation och spårbarhet
Arbetssätt och processer inom modern medicinteknisk tillverkning
Efter genomfört introduktionsprogram har du de kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att arbeta som medicinteknisk montör.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Efter introduktionsprogrammet blir du anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under minst 10 månader. Målet är sedan att din anställning går över till kunden, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Som medicinteknisk montör blir du en del av ett engagerat team som arbetar med montering av avancerade produkter i en modern produktionsmiljö. Arbetet präglas av kvalitet, precision och ett nära samarbete med kollegor inom produktion och teknik. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:
Montera mekaniska, finmekaniska och elektroniska komponenter
Arbeta med kabeldragning och elektriska kopplingar
Läsa ritningar och arbetsinstruktioner
Utföra kvalitetskontroller och funktionstester
Dokumentera ditt arbete enligt uppsatta kvalitetskrav
Bidra till ett strukturerat och noggrant arbetssätt i produktionen
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år
Har ett stort teknikintresse och tycker om att arbeta med händerna
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Är noggrann och trivs med att arbeta strukturerat
Trivs både med självständigt arbete och samarbete i team
Det är meriterande om du har:
En teknisk gymnasieutbildning
Byggt datorer, elektronik, motorer eller liknande på fritiden
Vi och vår kund kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker därför dig som är ambitiös, lösningsorienterad och vill utvecklas tillsammans med verksamheten. Du tycker om att ta ansvar, drivs av att hitta lösningar och trivs i en miljö där tempot är högt och förändring är en naturlig del av vardagen. Samtidigt är du noggrann, kvalitetsmedveten och uppskattar att arbeta nära dina kollegor mot gemensamma mål.
Rekryteringsprocess
I din ansökan bifogar du ditt CV och besvarar några korta frågor om din motivation och varför du vill bli medicinteknisk montör. Eftersom vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, driv och vilja att utvecklas ser vi fram emot att få veta vad som motiverar just dig.
Efter att du har skickat in din ansökan får du ett mejl med länkar till ett personlighetstest och ett test av logisk slutledningsförmåga. För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver testerna genomföras så snart som möjligt efter att du mottagit dem. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att kandidater som slutför testerna tidigt har bättre möjlighet att gå vidare i processen.
Kandidater som går vidare till slutskedet kommer att genomgå en bakgrundskontroll, inklusive kontroll av belastningsregister och kreditupplysning, enligt kundens interna riktlinjer.
START: September
OMFATTNING: Heltid
STAD: Strax norr om Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass - linnea.grass@pn.se
Sök tjänsten redan idag! Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.pn.se/
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultchef
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se +46768081311 Jobbnummer
10008136