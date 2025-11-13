Bli Maskinmäklare hos Maskinpunkten!
Maskinförsäljning Europa AB / Säljarjobb / Södertälje Visa alla säljarjobb i Södertälje
2025-11-13
Vill du vara med och forma framtidens handel med begagnade entreprenadmaskiner och fordon?
Maskinpunkten är marknadsledande på smidiga försäljningsupplevelser för begagnade entreprenadmaskiner och fordon. Med en helhetslösning som sträcker sig från värdering och marknadsföring till affär och leverans bidrar vi till en hållbar cirkulär ekonomi. Vi kombinerar digitala verktyg med personlig service för att ge varje kund maximal trygghet genom hela affären. Med snabb expansion över hela landet är vi ett av Sveriges snabbast växande företag inom branschen, och nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med på vår resa.
Om rollen:
Som maskinmäklare hos oss på Maskinpunkten blir du en nyckelspelare i vår organisation och ansvarar för ditt eget distrikt samt leder affärer från första kontakt till avslut. Du planerar själv din vecka, växlar mellan administrativt arbete från ditt hemmakontor till kundbesök i fält inom ditt egna distrikt, och använder din tjänstebil och telefon som främsta verktyg. Dina uppgifter inkluderar bland annat:
Prospektering och mötesbokning: Du hittar nya kunder och vårdar befintliga relationer via telefon, digitala kanaler och personliga besök
Värdering och dokumentation: Du bedömer maskinernas och lastbilarnas skick och gör noggranna kalkyler inför en försäljningsprocess
Marknadsföring och annonser: Du producerar underlag för säljande annonser med bilder, filmer och beskrivningar
Uppföljning och CRM: Du håller koll på din pipeline, följer upp leads och kunder samt analyserar data i vårt CRM-system för att bli ännu vassare
Dina egenskaper:
För att passa in hos oss på Maskinpunkten behöver du vara ansvarstagande, engagerad och se affärsmöjligheter där andra inte gör det. Du älskar att träffa nya människor, bygger långsiktiga relationer och trivs i en roll där du själv får leda hela affären från start. Du trivs i en försäljningsroll och har tidigare erfarenhet av att bearbeta kunder via telefon. Alternativt har du en bakgrund inom maskin-, fordon- eller entreprenadbranschen och vill utvecklas inom försäljning.
Din förmåga att planera och arbeta resurseffektivt, i kombination med din vinnande attityd, driver dig mot att uppnå dina mål.
Vad vi erbjuder:
Frihet och flexibilitet: Du planerar din egen tid och kombinerar kundbesök med hemarbete.
Förmånsbil och tjänsteutrustning: Förmånsbil och den utrustning du behöver för att lyckas.
Konkurrenskraftig lön: Fast grundlön plus prestationsbaserad provision
Snabbväxande företag med starkt team, hos oss får du vara med och forma framtidens maskinhandel och utveckla både dig själv och verksamheten
Internutbildning och karriärmöjligheter Inom försäljning, maskinkunskap och ledarskap.
Ett öppet och stöttande arbetsklimat där vi firar framgångar tillsammans och ger varandra energi

Publiceringsdatum
2025-11-13

Kvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Goda datorkunskaper
Meriterande kunskaper:
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av B2B-försäljning
Erfarenhet inom uppsökande försäljning
Kunskap om entreprenadmaskiner och lastbilar
C-körkort
Övrig information:
Förmånsbil ingår i tjänsten
Resor är en stor del av tjänsten
Övernattningar på annan ort förekommer i tjänsten
Om du känner att du passar in på ovanstående beskrivning och har viljan att utvecklas, tveka inte att ansöka redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering tackar vi vänligen men bestämt nej till direktkontakt från försäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: rekrytering@maskinpunkten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinmäklare Södertälje". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskinförsäljning Europa AB
(org.nr 559426-9127) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Armand Fajkovic Armand@maskinpunkten.se 0760804152 Jobbnummer
9604248