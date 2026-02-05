Bli Markarbetare Hos Nyab - Säsongsjobb I Gällivare Och Kiruna
2026-02-05
Har du erfarenhet av markarbete - eller vill du lära dig något nytt? Då kan detta vara jobbet för dig! NYAB söker nu markarbetare till Gällivare och Kiruna inför högsäsongen (möjlighet till pendling från Kalix finns). Hos NYAB får du vara del av ett växande företag med korta beslutsvägar, spännande projekt och möjlighet att utvecklas inom markbranschen.
Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Om tjänsten
NYAB är ett ungt företag byggt på årtionden av erfarenhet från branschen. Under åren har NYAB utfört hundratals projekt och storskaliga anläggningsarbeten. NYAB fortsätter att expandera i snabb takt och behöver nu förstärka teamet med markarbetare till etableringen i Kiruna och Gällivare.
Självklart får du inledningsvis en introduktion för att komma in i företaget och rollen på bästa möjliga vis. Du kommer att arbeta heltid under högsäsongen maj till november 2026.
Tjänsten är en del av vår personaluthyrning vilket innebär att du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos NYAB. Alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.seDina arbetsuppgifter
Som markarbetare på NYAB får du en varierad vardag med spännande projekt hos våra kunder. Du kommer bland annat arbeta med:
Markarbeten för grundläggning
Plattläggning
Justering inför asfaltering
Maskinkörning
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på projekt och du arbetar huvudsakligen utomhus. Tjänstebil finns för att smidigt ta dig till olika projekt. Arbetstider är normalt dagtid måndag-fredag 07-16, men helg- eller kvällsarbete kan förekomma. Bor du utanför Gällivare och Kiruna finns möjlighet till mån-tors arbete alternativt 7/7 skift. NYAB kan även hjälpa till med boende under säsongen om du är bosatt på annan ort.
Vi söker dig som
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Är prestigelös, initiativtagande och vill utvecklas inom markbranschen
Är en lagspelare men kan arbeta självständigt när det behövs
Meriterande är erfarenhet eller utbildning inom mark/anläggning, exempelvis VA, plattläggning eller stensättning, men det är inget krav - det viktigaste är dina personliga egenskaper.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av ritningsläsning och innehar ESA, Arbete på väg samt Safe Construction, men det är inte ett krav för tjänsten.
Start: Maj 2026 - November 2026
Omfattning: Heltid
Plats: Gällivare eller Kiruna (med möjlighet att utgå och pendla från hemort)
Urval: Löpande
Kontakt: Hanna Degerhäll

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Nyab Group

Kontakt
