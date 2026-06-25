Bli måltidskoordinator på våra vård- och omsorgsboenden!
Kungälvs kommun / Storhushållsföreståndarjobb / Kungälv Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Kungälv
2026-06-25
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vill du ha en nyckelroll där du inte arbetar i kök – utan istället är länken mellan måltiden och vård- och omsorgsverksamheten?
Vi söker nu dig som vill vara med och skapa tjänsten som måltidskoordinator till våra vård‐ och omsorgsboenden och vill fokusera på det strategiska arbetet för att sedan omsätta det i arbetet nära verksamheten. Rollen passar dig som vill använda din yrkeskompetens inom måltid, kost och nutrition i ett bredare sammanhang, där du skapar förutsättningar för goda måltider genom samverkan, utveckling och kvalitetsarbete. Du arbetar i gränslandet mellan kök, omsorg och verksamhetsutveckling – med fokus på att säkerställa att måltidsupplevelsen håller hög kvalitet.
Uppdraget som måltidskoordinator är en del av satsningenMåltid som aktivitet som är ett nära samarbete mellan äldreomsorgen och område Service. Här ser vi måltiden som något mer än bara mat på tallriken. Genom omtanke kring maten, miljön, delaktigheten och bemötandet skapar vi tillsammans måltidsstunder som stärker välbefinnandet, skapar gemenskap och motverkar ensamhet.
Medmod, respekt och medskapande som ledord arbetar vi för att stötta varandra, ta ansvar ihop samt skapa en god och utvecklande arbetsmiljö – samtidigt som vi bidrar till meningsfulla måltidsupplevelser för dem vi finns till för.Dina arbetsuppgifter
Som måltidskoordinator arbetar du för att måltidsverksamheten bedrivs i linje med kommunens mål, riktlinjer och kvalitetskrav. Du arbetar inte i ett specifikt kök, utan fungerar som en sammanhållande länk mellan produktionskök, omsorgspersonal och hyresgäster på boendet. I nära samarbete med produktionskök och omsorgspersonal verkar du som måltidskoordinator för en väl samordnade måltider som är näringsriktiga, säkra och utgår från individens behov och önskemål.
Några huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stöttar omsorgspersonal i arbetet med måltiden som aktivitet – från beställning i appen till servering enligt checklistor och följer upp enhetens rutiner kring måltiderna.
Fångar upp feedback från både personal och hyresgäster och driver förbättringar i måltidsupplevelsen.
Samlar in tankar och önskemål från hyresgäster genom möten och dialog för att utveckla måltiderna utifrån deras behov.
Säkerställer beställningar av måltider efter stopptid.
Samarbetar med produktionskök i menyplanering och deltar i regelbundna avstämningar, följer upp leveranser och ser till att rutiner fungerar.
Sammankallar måltidsombuden för att delge aktuell information, ge inspiration och stöd i deras uppdrag.
Deltar i team- och verksamhetsmöten när det gäller individanpassade måltidsfrågor tillsammans med dietist och chef.
Beställer, tar emot leveranser och granskar fakturor, från grossist till husets Skafferi.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt uppdrag med stor påverkan på människors livskvalitet.
En strategisk roll där du får arbeta verksamhetsnära och bidra till utveckling.
Samarbete med engagerade kollegor inom både kök och omsorg.
Möjlighet att forma och utveckla framtidens måltider i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning från högskola inom kost/nutrition eller är utbildad köksmästare med minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet.
Har god datorvana och förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska.
Har god kunskap om nutrition och förståelse för måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande.
Trivs i en samordnande och arbetsledande roll där du arbetar mellan olika verksamheter.
Är strukturerad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.
Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande i mötet med människor i olika roller och sammanhang.
Erfarenhet från offentlig verksamhet, äldreomsorg eller liknande är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Referenser kommer att tas om sådana finns.
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering – hos oss är olikheter en styrka. Om du är redo att anta en spännande utmaning, skicka in din ansökan redan i dag!🌟Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Elsa Berglund elsa.berglund2@kungalv.se 0303-239395 Jobbnummer
9979778