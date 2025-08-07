Bli mäklare i Borlänge via uppdragsutbildning - start september 2025!
UPPDRAGSUTBILDNING: Nu öppnar ansökningsperioden för Svensk Fastighetsförmedlings uppdragsutbildning via Gävle Högskola höstterminen 2025. Vi erbjuder dig chansen att förverkliga din dröm om att bli Fastighetsmäklare genom 21 intensiva, berikande och minnesvärda månader. Parallellt med utbildningen genomför du praktik i vår bobutik i Borlänge.
Utbildningen omfattar heltidsstudier om 120 poäng (fördelat på 21 månader) vid Gävle Högskola. Den ger de teoretiska kunskaper som gör att du efter examen kan ansöka hos FMI för registrering som fastighetsmäklare. Undervisningen följer ordinarie terminstider.
Utbildningen är distansbaserad med inspelade föreläsningar och regelbundna Zoom-seminarier. Salstentamen äger rum på Gävle högskola, men det finns möjlighet att ansöka om att skriva tentamen närmare ens hemort.
Vi erbjuder deltidsjobb i bobutiken efter överenskommelse.
VEM SÖKER VI? Vi söker dig som har en stark förmåga att skapa och vårda kundrelationer, är teamorienterad och har ett genuint intresse för service och försäljning. Du är driven, har en naturlig fallenhet för att förstå och möta kunders behov, och ser värdet i att bygga långsiktiga kontakter. Arbetet som mäklare är både fantastiskt och utmanande, och rollen kräver stort ansvarstagande, flexibilitet och initiativförmåga. Hos oss är det viktigt att du är en lagspelare som brinner för att prestera och nå dina mål, samtidigt som du är en schysst kollega som vill bidra till ett lag som vinner tillsammans.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Bor i Borlänge med omnejd
Tidigare arbetserfarenhet av uppsökande försäljning
Tidigare arbetserfarenhet av service och kundkontakt
Flytande i svenska, både i tal och skrift
OM UTBILDNINGEN I samband med utbildningsstart i september 2025 kommer du att arbeta parallellt med studierna en dag i veckan i vår bobutik i Borlänge. Efter avslutade studier kommer du arbeta på vårt kontor i Borlänge som finansierar din utbildning.
Utbildningen är en uppdragsutbildning vilket innebär att den inte är CSN-berättigad.
Utdrag ur belastningsregistret görs i samtliga rekryteringsprocesser.
DIN ANSÖKAN Svensk Fastighetsförmedlings Uppdragsutbildning är en utbildning som innebär en framtida anställning, därför genomförs rekryteringsprocessen på samma premisser som vid en traditionell anställning. Mer information om processens gång får du löpande under processen.
Din ansökan behöver innehålla CV på svenska, bifoga även gärna personligt brev. Bifoga dina bilagor i PDF-format. Notera att du bör vara bosatt i Borlänge med omnejd då du kommer att anställas i bobutiken på den orten du gör utbildningen hos.
Urval granskas löpande vilket innebär att platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om rollen vänligen kontakta TA-partner Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
.
