Bli länken mellan teknik och verksamhet - vi söker en Systemförvaltare
Bdx Företagen AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-02-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bdx Företagen AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du ha en central roll i en organisation där systemen är affärskritiska och där du får kombinera teknik, verksamhetsförståelse och projektledning? Vi söker nu en Systemförvaltare som vill vara med och utveckla, drifta och förvalta våra koncerngemensamma system.
Om rollen
Som Systemförvaltare ansvarar du för att våra system fungerar stabilt, effektivt och i linje med verksamhetens behov. Du arbetar nära både verksamhet, IT och systemleverantörer och är en viktig länk mellan teknik och användare.
I rollen ingår bland annat att:
• Utveckla, drifta och förvalta koncernens system
• Felsöka och åtgärda incidenter samt arbeta proaktivt för att förebygga problem
• Utbilda användare i systemen samt ta fram utbildningsmaterial, dokumentation och rutiner
• Säkerställa att systemen används på ett enhetligt, effektivt och tillförlitligt sätt
• Arbeta med integrationer mellan olika verksamhets- och affärssystem
• Hantera tekniska frågor kopplade till tex. EDI, databaser, servrar osv.
• Delta i och driva projekt, exempelvis systemförbättringar, uppgraderingar och införanden
• Utredningar, kravspecar, planering, tester och verifiering av funktioner som utvecklas av våra systemleverantörer.
Vi söker dig som har:
• Några års erfarenhet av systemförvaltning, systemdrift eller liknande roll
• Erfarenhet av ekonomi och arbete med ekonomisystem är meriterande
• Utbildning ex inom systemvetenskap/systemförvaltning alt motsvarande arbetslivserfarenhet
• God teknisk förståelse och vana av felsökning
• Erfarenhet av integrationer mellan system
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt skapa tydlig dokumentation
• Erfarenhet av eller intresse för projektledning
• B-körkort ett krav. Då BDX verkar inom ett stort område, främst inom Norrbotten och Västerbotten, kommer arbetet innebära resor i tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-19Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ. Du är lyhörd för verksamhetens behov och trivs med att samarbeta med många olika kontaktytor.
Vi erbjuder
• En varierad och ansvarsfull roll i en verksamhetsnära systemfunktion
• Möjlighet att påverka och utveckla systemlandskapet
• Samarbete med engagerade kollegor i en organisation med korta beslutsvägarOm företaget
Inom BDX gör vi det möjligt att viktiga samhällsfunktioner ska fungera genom att erbjuda tjänster inom entreprenad-, anläggning-, industri och logistiksektorn. Varje dag skickar vi 2 500 personer på uppdrag som utförs av både anställda och medleverantörer.
Vad erbjuder vi?
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi ett stort antal förmåner bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, lunchsubvention, ca 5 lediga klämdagar och förskottsemester. På BDX kan vi erbjuda dig goda möjligheter till att utvecklas och växa som medarbetare, vi är en del av en organisation som erbjuder interna karriärvägar och utbildningar. Läs gärna 10 skäl att arbeta i BDX.
Annat bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Luleå
Tillträde enligt överenskommelse
I BDX koncernen sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagets riskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt att validera kandidatens uppgift och bakgrund för den sökta tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 mars. Intervjuer kommer att ske löpande och därför kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor angående rekryteringsprocessen eller tjänsten, vänligen hör av dig till Sara Ström, Systemförvaltningschef, sara.strom@bdx.se
BDX Rekryteringar sker helt i egen regi. Vi undanber därför kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BDX Företagen AB
(org.nr 556207-3329), https://bdx.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BDX Företagen Jobbnummer
9753197