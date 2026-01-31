Bli korttidsvikarie och utbilda barn och unga i Luleå kommun!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Barnskötarjobb / Luleå Visa alla barnskötarjobb i Luleå
2026-01-31
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Bli korttidsvikarie i Luleå kommun! Få praktisk erfarenhet och bidra till vardagen för barn och elever i en varierande och utvecklande miljö.
Arbeta i barngrupp, klass, fritidshem eller som elevassistent
Stötta barn och elever i deras vardag och lärande
Hålla undervisning i grundskolan utifrån lektionsplanering och behov
Bidra till en trygg, stimulerande och utvecklande lärmiljö
Bemöta barn och elever på ett lågaffektivt sätt
StudentConsulting rekryterar korttidsvikarier till Luleå kommun, för arbete i förskola, grundskola, fritidshem och som elevassistent. Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar ute i kommunens verksamheter, med fokus på barn och elevers trygghet och utveckling. Arbetstiderna är förlagda till vardagar, dagtid.
Som korttidsvikarie arbetar du vid behov när ordinarie personal är frånvarande. Vi erbjuder heltidsanställning och timanställning.
DETTA SÖKER VI
Är ansvarstagande, anpassningsbar och trivs med att rycka in där det behövs.
Har god samarbetsförmåga och bemöter barn, elever och kollegor på ett respektfullt sätt.
Trivs med att arbeta på olika arbetsplatser och kan snabbt anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt.
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Meriterande, men ej krav:
Körkort och tillgång till egen bil, då vissa enheter ligger utanför centrala Luleå.
Tidigare erfarenhet från förskola, skola eller pedagogisk utbildning.
För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du laddar upp minst 2 referenser på din profil och ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett redan nu genom länken nedan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter detta intressant? Sök redan idag då vi genomför intervjuer löpande.Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryterare sandra.forsling@studentconsulting.com
eller kundansvarig madeleine.forsback@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sandra Forsling sandra.forsling@studentconsulting.com Jobbnummer
9715621