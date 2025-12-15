Bli kontaktledningstekniker med garanterad anställning!
Är du redo att bli en nyckelperson i framtidens infrastruktur?
Genom PNs samarbete med Strukton Rail AB får du den perfekta kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, allt du behöver för att vara fullt rustad inför en trygg och spännande karriär. Ta chansen och kickstarta din framtid som Kontaktledningstekniker, sök idag!
Information om programmet
Professionals Nord lanserar nu återigen detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group. Denna gång med en ny och spännande inriktning!
Genom vår satsning formar vi nästa generations Kontaktledningstekniker och du kan bli en av dem. Under introduktionsperioden via Satellite Group får du utveckla de färdigheter som krävs för att snabbt bli trygg och självsäker i rollen som kontaktledningstekniker.
Satsningen är ett nära samarbete mellan Professionals Nord och Strukton Rail. Efter avklarat program anställs du av oss på Professionals Nord och under de första 18 månaderna arbetar du som konsult hos vår kund Strukton Rail. Förutsatt att samarbetet har fungerat väl, är målsättningen och intentionen en fortsatt anställning hos Strukton Rail.
Vi vet av erfarenhet att det är dina personliga egenskaper som avgör din framgång. Därför välkomnar vi dig att ansöka, oavsett tidigare erfarenhet, bakgrund eller akademisk bakgrund.
Information om introduktionsperioden
Introduktionsperioden bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Under perioden utvecklas du inom områden som:
* Grundläggande el
* Säkerhet
* Standarder och regelverk för arbete på järnvägen
* Kontaktledningssystem
* Styrsystem & programmering
Vi erbjuder möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden.
Tidsplan:
Uppstartsevent: 5 februari 2026
Introduktion: 9 februari - 24 april 2026 (inklusive praktik)
Första dag hos Strukton: 27 april 2026
Omfattning: Heltid
Plats under intro: Bromma och Ängelholm
Arbetsort: Nässjö (Resor i tjänsten förekommer frekvent)
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Strukton Rails önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Information om tjänsten
Strukton Rail är en ledande aktör inom järnvägsinfrastruktur, med fokus på drift, underhåll och modernisering, som skapar hållbara och säkra transportlösningar, med starkt fokus på säkerhet och kvalitet. Du kommer att arbeta med allt som rör järnvägens elsystem. Arbetet innefattar bland annat underhållning, reparationer och montering av kontaktledning. Du kommer att arbeta nära växlar och ser till att elförsörjningen längs spåren fungerar som den ska.
Tjänsten innebär en varierande och praktisk vardag där ingen dag är den andra lik. Du blir en nyckelspelare inom järnvägens elsystem, och kommer att ha varierande arbetstider, främst dagtid och nätter, men även helger och beredskap kan förekomma. Du kommer att arbeta både självständigt och i par med fokus på att upprätthålla högsta standard i en viktig del av järnvägsinfrastrukturen.
Vi söker dig som
• Är tekniskt lagd och trivs med att arbeta både utomhus och med kroppen!
• Har motivationen och intresset att göra ett karriärbyte
• Har godkända tester (MAP & Matrigma)
• Godkänd hälsoundersökning (Bokas av PN för slutkandidater)
• Har Gymnasieexamen
• Har fyllt 18
• Innehar B-körkort
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Godkänd bakgrundskontroll
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas under introduktionen samt i tjänsten som Kontaktledningstekniker hos Strukton. Vi tror därför att du är nyfiken och tar dig an uppgifter med ett högt säkerhetstänk och tar ett stort ansvar för ditt arbete. Det är även viktigt att du som person är problemlösande och vill utveckla din kompetens i arbetet. I rollen som Kontaktledningstekniker kommer du ha tajt dialog både med kollegor, beställare och arbetsledare och ställer därför höga krav på kommunikation och samarbetsförmåga. Utöver det ser vi att du som person är stresstålig och flexibel då arbetet kan variera från dag till dag.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod.
Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos Strukton.
I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som Kontaktledningstekniker.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
Samtliga kandidater i slutskede kommer att genomgå Bakgrundskontroll, Kreditupplysning & Hälsoundersökning.
START: Februari 2025
OMFATTNING: Heltid
STAD: Nässjö
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Oskar Norberg
Sök tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument nedan. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
.
Har du frågor gällande introduktionsperioden kontaktar du oss på acceleratedlearning@satellitegroup.se Ersättning
