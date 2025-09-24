Bli hjälten i vardagen- vi söker Saneringstekniker till Uppsala!
Är du en positiv och lösningsorienterad person som gillar variation och att ta tag i saker med både hjärna och händer? Då kanske du är vår nästa kollega!
För tjänsten krävs B-körkort för manuell bil.
Hos oss får du bland annat:
Ett aktivt och omväxlande jobb
Härliga kollegor och bra teamkänsla
Möjlighet att arbeta både i Uppsala & Stockholm
Ett arbete i ett offensivt företag med fokus på utveckling
Kollektivavtal
Rimliga löner med möjligheter att själv delvis kunna påverka din lön
Utvecklingsmöjligheter
Bra klimat och högt i tak
Vi söker dig som gillar att lösa problem, har god fysik och trivs när dagarna inte ser likadana ut.
Låter det som du? Skicka in CV + personligt brev redan idag. Vi rekryterar löpande!
Kort om oss:
Klotterkonsulten AKS & Specialrengöringar Sverige är två systerföretag verksamma över hela Sverige.
Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitetstjänster och helhetslösningar individuellt anpassade till varje kund som förbättrar och effektiviserar kundens verksamhet. Vi finns representerade från Luleå i norr till Malmö i söder med huvudkontor i Järfälla, Stockholm.
Vilka tjänster erbjuder vi våra kunder?
Specialrengöringstjänster av olika slag. Det betyder olika typer av mer krånglig rengöring som de flesta inte själv klarar av.
Förebyggande skydd, alltså att med olika tekniker anordna så att ytor och miljöer skyddas från nedsmutsning och förstörelse.
Analyser och undersökningar. I den här verksamhetsgrenen säkerställer vi att miljöer är friska och hälsosamma.
Återställning efter skador. Den verksamhetsgrenen sysslar med reparationer i form av målningsarbete, puts och mindre byggnadsarbete.
Läs gärna mer på vår hemsida och kolla våra videos på Youtube.https://specialrengoringar.se/
eller https://klotterkonsulten.se/https://www.youtube.com/watch?v=8vvaGgRq2RQ
För att lyckas i rollen som saneringstekniker hos oss ser vi helst att du:
Är allmänt händig.
Har en god samarbetsförmåga såväl internt som externt och en lagspelare som tycker om att bidra till din arbetsgrupp.
Klarar av att arbeta effektivt såväl självständigt som i grupp och inte är rädd att ta egna initiativ.
Trivs med att den ena dagen oftast inte är den andra lik.
Har B-körkort- manuell (**OBS- KRAV).
Gillar problemlösning, kavlar gärna upp dina ärmar och är kreativ.
Har inställningen att ingenting är omöjligt.
Inte är vare sig höjdrädd eller speciellt "kräsmagad".
Kan prata och förstå svenska flytande.
Kan hantera smartphones.
Vi kommer fästa mer vikt vid dig som person och vad du vill framåt i livet än vad du gjort hittills.
Skicka din ansökan till: nicole.s@specialrengoringar.se
Glöm inte att märka ämnesraden med "Saneringstekniker Uppsala"
Jag ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: nicole.s@specialrengoringar.se Arbetsgivarens referens
