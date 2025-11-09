Bli försäkringssäljare hos Safely - vi utbildar dig
Safely AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2025-11-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Safely AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du växa i en trygg bransch och bli en del av ett peppande team som lyfter varandra? Hos Safely får du mer än bara ett jobb - du får en karriärmöjlighet. Hos oss får du:
Fast grundlön + generös provision - Vi tror på att belöna bra prestation.
Licensierad försäkringsutbildning - Vi ger dig rätt verktyg för att lyckas.
Jobba med varma leads - Du kontaktar aktiva kunder eller uppvärmda leads
Utvecklingsmöjligheter - Vill du växa? Vi hjälper dig att ta nästa kliv.
Modern arbetsmiljö - På vårt kontor i Solna.
Team som lyfter varandra - Vi firar framgångar tillsammans!
Vad innebär jobbet? Du arbetar som försäkringsförmedlare och kontaktar kunder via telefon för att hjälpa dem att stärka sitt skydd vid t.ex. sjukdom eller sjukhusvistelse. Du får en strukturerad introduktion och utbildning, så du behöver inte vara expert från start. Det viktiga är att du har ett driv, en positiv inställning och ett hjärta för kund möten.
Vem trivs hos oss? Det här är en perfekt roll för dig som:
Är målmedveten och gillar att ta ansvar
Ser värdet i att hjälpa människor med produkter som faktiskt gör skillnad
Söker ett jobb där du kan växa och utvecklas - både personligt och professionellt
Ansök redan idag - vi rekryterar löpande!
Det här kan vara början på något riktigt bra.
Om Safely
Safely är en snabbväxande försäkringsförmedlare med fokus på personförsäkringar inom hälsa och vård. Vi brinner för att göra försäkringar enklare, tydligare och mer tillgängliga - utan krångel eller långa bindningstider.
Med tillstånd från Finansinspektionen samarbetar vi med några av världens största försäkringsbolag och erbjuder produkter som gör verklig skillnad i människors liv - till exempel vid sjukhusvistelse eller vid sjukdom och arbetslöshet.
Vi är långt ifrån en traditionell försäkringsaktör. Här står innovation, energi och personlig utveckling i centrum. Vår kultur präglas av framåtanda, samarbete och stolthet i att hjälpa våra kunder på riktigt. Safely har kontor i både Stockholm City och Solna.
Vill du vara med på vår tillväxtresa? Välkommen till Safely - där trygghet möter driv!
Jobbtyp: Heltid
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
Företagsevent
Tjänstepension
Möjlighet att pendla/flytta:
Solna: Pendla på ett tillförlitligt sätt eller planera att flytta före jobbstarten (Obligatoriskt)
Språk:
Svenska (Obligatoriskt) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safely AB
(org.nr 559310-0331), https://www.safely.se/ Arbetsplats
Safely Kontakt
Ivana ivana@safely.se Jobbnummer
9595559