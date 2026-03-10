Bli farmaceut hos oss - i en kombinerad roll mellan kundservice och vårt ap
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Norrköping Visa alla apotekarjobb i Norrköping
2026-03-10
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Norrköping
Som legitimerad farmaceut hos oss får du en unik möjlighet att kombinera din apotekskompetens med en nyckelroll i vår kundservice! Det här är den perfekta tjänsten för dig som vill utvecklas, få omväxling i vardagen och vara med och skapa en kundupplevelse i världsklass - både digitalt och i det fysiska mötet Hos oss får du det bästa av två världar - på riktigt! Som farmaceut arbetar du 50% i vår kundservice och 50% på vårt apotek i Norrköping Björkalund. Vi erbjuder flexibilitet i placering du behöver inte sitta på samma apotek som du arbetar på. Till exempel kan du arbeta som farmaceut på vårt apotek i Norrköping Björkalund, men ha din kundserviceplacering på ett annat kronans apotek i närområdet där du bor eller som passar dig bättre.Den här kombinerade rollen passar dig som trivs med variation, har erfarenhet från jobb i recepturen på apotek och som nu söker utveckling samtidigt som du är med och bidra till en värld som mår bra
Vad du gör i rollen som farmaceut inom vår kundservice:
- Första kontakt och hantera heltäckande kundserviceärenden
- Hantering av receptrelaterade frågor: du kommer hjälpa kunder med bokning av recept på både lokala apotek och via e-handel.
- Omsorgsförsäljning: lyssna in kundens behov, snabbt identifiera nya trender och efterfrågan och förbättra erbjudandet.
- Jobba mot gemensamt uppsatta KPI:er: såsom NKI, NPS, AHT och ACW.
- Allmänna RX-relaterade frågor: inkluderar dialog med våra apotek eller vår E-handel.
Vad du gör i rollen som farmaceut på apoteket:
I den här rollen får du möjlighet att arbeta på vårt apotek i Norrköping Björkalund.
- Rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter: du kommer att hjälpa kunder i både egenvården och på recept.
- Du hjälper dina kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa
- Omsorgsförsäljning: lyssna in kundens både synliga och dolda behov via behovsanalys
- Jobba mot gemensamt uppsatta KPI:er: såsom NKI, NPS, egenvårdsförpackning/kund, EMV med mera.
- Allmänna apoteksrelaterade arbetsuppgifter: Lagerhållning, kampanjarbete, revidering, hållbarhet med mera.
- Du deltar aktivt i rapportering och uppföljning av produktivitet och övriga mål
- Du bidrar till ett gott samarbete vad gäller process och effektivitet tillsammans med lagerpersonal, teamledare och funktionsansvariga.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Närmst ledare är en av våra fem Team Manager och du anställs i vår kundserviceorganisation. Arbetstiderna kan komma och variera och vi är lyhörda för eventuella önskemål.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
