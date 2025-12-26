Bli en viktig del av vardagen för en sportintresserad kille - 2 tjänster!
2025-12-26
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Jag är en 21-årig kille som söker två engagerade och ansvarsfulla assistent som med fördel delar mitt stora intresse för sport. Jag studerar på Valjevikens folkhögskola som är placerad i Sölvesborgs kommun i västa Blekinge län, med idrottsinriktning och behöver nu två assistenter som även kan hoppa in vid behov till mitt team av assistenter dygnet runt. Jag behöver hjälp med förflyttningar, personlig omsorg, stöd i matsituation och sondmatning samt hjälp att kommunicera. I skolan behöver jag även praktisk hjälp för att utföra uppgifterna. Jag kommunicerar verbalt och med bliss. Jag klarar själv att köra min permobil men behöver hjälp att köra min manuella rullstol. På fritiden behöver jag hjälp för att göra olika aktiviteter, såsom att exempelvis träna, gå på matcher eller vara med kompisar.
Du som söker är lugn och trygg som person, du har humor, är social och gillar med fördel sport av olika slag precis som jag. Du har förmåga att läsa av när jag behöver hjälp och när du behöver backa för att ge mig utrymme. Du behöver ha körkort för bil. Jag tar för givet att du är rökfri.
Nu söker jag två assistenter för arbete samt vid behov så som vid ordinarie assistenters ledighet eller sjukdom när jag är på Valjevikens folkhögskola. Det kan även förekomma då jag är hemma på loven hos mina föräldrar i Hässleholm. En tjänst på ca 90% och en tjänst på ca 40%. Arbetspassen varierar och tiderna som ligger förlagda i schemat är kl. 08.00-21.00, kl 08:00-16:00 kl. 16.00-21.00, samt vaken natt 21:00-08:00. All assistans är aktiv tid vilket innebär att du som assistent är vaken på natten och hjälper mig vid behov.
För mig är det mer intressant att veta varför du tror att det skulle passa dig bra att arbeta hos mig snarare än dina meriter av tidigare arbeten om de inte är relevanta för tjänsten. Intervjuerna kommer ske löpnade så varmt välkommen in med din ansökan!
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
