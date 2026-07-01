Bli en viktig del av min vardag - personlig assistent sökes
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-01
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HEJ!
Jag är en kille med en muskelsjukdom som gör att jag behöver hjälp i min vardag. Jag lever ett aktivt liv och värdesätter humor, lugn och ett respektfullt bemötande. Jag söker nu dig som vill vara med och göra skillnad i min vardag och bidra till att jag kan leva det liv jag vill.
Som personlig assistent hjälper du mig med:
Vardagliga sysslor i hemmet, städning matlagning, tvätt mm
Personlig omvårdnad
Förflyttningar och stöd i samband med min muskelsjukdom
Hjälp vid aktiviteter, träning, fritid och sociala sammanhang
Arbetet kan variera mellan lugna stunder hemma och mer aktiva moment när jag är iväg.
KÄNNER DU IGEN DIG?
Jag söker en kille som trivs i ett nära samarbete och som har en trygg och lugn personlighet.
Du får gärna vara intressen av träning och sport, speciellt fotboll.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av personlig assistans – personlig lämplighet är viktigast. Jag söker dig som:
Önskar att du pratar somaliska
Är trygg, lyhörd och ansvarstagande
Har respekt för integritet
Trivs med att arbeta nära en annan person
Kan vara flexibel och har en positiv inställning
God förmåga att läsa och skriva svenska
Gilla träning och du får gärna vara sportintresserad
Erfarenhet av vårdarbete är en merit men inget krav
Körkort kan vara en fördel men är inget krav
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Hos mig är det varierade tider dag/kvällstid och vaken natt.
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Jag behöver ha en ny assistent snarast, så det är bra om du kan börja då. Annars får vi komma överens om annat datum om det känns som att vi passar bra ihop!
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-08-12 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 TENSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986787