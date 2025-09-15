Bli en viktig del av en pojkes vardag - Personlig assistent sökes
Love Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-09-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Love Omsorg AB i Malmö
, Ronneby
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i en annan människas liv?
Vi på Love Omsorg söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till en yngre pojke i Malmö. Som assistent blir du en viktig del av hans vardag och trygghet.
Om uppdraget
Som personlig assistent är din främsta uppgift att tillgodose den hjälp som pojken behöver på grund av sin funktionsnedsättning.
Du kommer att följa med personen i både i skolan och i brukarens hem.
Behovet gäller främst vardagar men även ett fåtal helgpass samt kvälls- och nattpass (inkl. sovande jour).
Detta innebär bland annat att hjälpa till med
All omvårdnad (t.ex. hygien, blöjbyten, dusch)·
Medicinering och sondmatning (du får utbildning på plats)
Följa med på familjens utflykter, eller på egna aktiviteter (t.ex. promenader, badhus mm. )
Uppdraget kräver att du är lyhörd, omtänksam och noggrann. Det viktiga är inte att du har erfarenhet av rollen som assistent. Vi kommer att utgå ifrån hur du fungerar med kunden och hans familj.
Vi erbjuder dig:
En arbetsgivare med hjärtat på rätt plats
Kollektivavtal via Vårdföretagarna
Introduktion och bredvidgång med erfaren assistent
Stöttning från engagerad arbetsledning
Företagsinformation
Love Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat på rätt plats. Vi grundades med en stark övertygelse om att personlig assistans ska bygga på trygghet, kvalitet och respekt för varje individs unika behov och livssituation.
Sedan 2023 har vi tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans, och vi är anslutna till kollektivavtal via Vårdföretagarna. Vår verksamhet präglas av närvaro, engagemang och en nära kontakt med både kunder och assistenter. Vi tror på långsiktiga relationer och att god assistans skapas genom lyhördhet, kontinuitet och rätt matchning.
Vi är ett mindre men växande bolag, där varje uppdrag är viktigt och varje människa sedd. Hos oss får både kunder och medarbetare vara med och påverka - för vi vet att trygghet börjar med delaktighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Love Omsorg AB
(org.nr 559399-0939) Kontakt
Jennifer Emam jennifer@loveomsorg.se Jobbnummer
9509949