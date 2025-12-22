Bli en viktig del av äldreomsorgen i Sollebrunn i sommar, Bjärke
2025-12-22
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vill du ha ett sommarjobb där du gör skillnad i människors vardag? Vi söker dig som är utbildad vårdbiträde eller undersköterska och vill sommarjobba inom äldreomsorgen i Bjärke i sommar. Hos oss kan du antingen arbeta på äldreboende på Bjärkegården eller inom Bjärke hemtjänst som utgår från nybyggda lokaler i centrala Sollebrunn.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* Fantastiska kollegor som har roligt ihop, och erfarna och tillgängliga chefer
* Friskvårdsbidrag för de månader du är anställd samt förmånliga rabatter via E-passi
* Goda möjligheter till förlängning
* Välplanerat schema som ger god balans mellan arbete och fritid
Varför jobba i Bjärke?
* Arbeta i små orter och på landsbygden med utgångspunkt från Sollebrunn
* Närhet till flera orter såsom Alingsås, Nossebro, Trollhättan och Vårgårda
* Personliga möten
* Upplev vacker natur och landsbygdens sommaridyll
* Ett meningsfullt, ansvarsfullt och viktigt arbete där du gör verklig skillnad
* Dynamisk och samarbetsinriktad arbetsmiljö
* Utomhusmiljön på Bjärkegården är trivsam med flera fina uteplatser och grönområden. Under sommartid har vi höns på gården, och på en av avdelningarna bor även en huskatt vilket är ett uppskattat inslag som bidrar till en levande och hemtrevlig atmosfär.
Varmt välkommen med din ansökan!Arbetsuppgifter
Arbete på äldreboende, Bjärkegården:
Som vårdbiträde eller undersköterska på Bjärkegården arbetar du nära de boende under hela ditt arbetspass. Du ger stöd genom omvårdnadsinsatser och, vid delegering, hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetet innefattar även att planera och genomföra aktiviteter utifrån varje individs behov, önskemål och förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en trygg, meningsfull och trivsam miljö där den enskilde står i centrum. I rollen ingår även sedvanliga arbetsuppgifter såsom serviceinsatser och andra förekommande uppgifter inom verksamheten.
Arbeta inom hemtjänsten, Bjärke hemtjänst
Som vårdbiträde eller undersköterska inom hemtjänsten i Bjärke arbetar du med att ge stöd och omsorg till personer, främst över 65 år, som bor kvar i sina egna hem. Insatserna utgår från varje individs behov och syftar till att skapa trygghet, välbefinnande och möjliggöra ett värdigt liv så länge som möjligt. Arbetet inom hemtjänsten är varierande och omväxlande. Du möter olika människor, arbetar i skiftande hemmiljöer och utför arbetsuppgifter som anpassas efter brukarens individuella behov. Arbetsdagen innebär både självständigt arbete och ansvar, där du planerar och genomför många arbetsmoment på egen hand. I rollen ingår omvårdnadsinsatser samt, efter delegering, hälso- och sjukvårdsinsatser. Du utför även serviceinsatser och andra förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten.
Bjärke hemtjänst utgår från nybyggda lokaler i centrala Sollebrunn och verkar inom ett geografiskt område som omfattar Gräfsnäs, Långared, Magra, Mellby och Sollebrunn. Verksamheten präglas av ett salutogent syn- och arbetssätt, där den äldre alltid står i fokus och omsorgen anpassas utifrån individens resurser och behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel (1 500 gymnasiepoäng eller gymnasieexamen), eller utbildat vårdbiträde (800 gymnasiepoäng).
Meriterande:
* Erfarenhet från äldreomsorg eller annan likvärdig erfarenhet
* B-körkort
Vi värderar ett gott samarbete högt och söker dig som har ett gott bemötande, att du är lugn och trygg i dig själv och har lätt för att kommunicera i tal och i skrift på svenska. Som person är du empatisk och tycker om att stärka andra människor i deras vardag för att de ska må bra. Du har god förmåga att prioritera, ser möjligheter istället för hinder och trivs i en roll som kräver flexibilitet och ett situationsanpassat arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer utdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
