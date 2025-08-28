Bli en vändpunkt för någon annan som sjuksköterska!
2025-08-28
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hessleby som ligger i vacker skogsmiljö strax utanför Mariannelund tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk . Vi har särskild kompetens för att ta emot klienter med psykisk ohälsa eller ett utåtagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.
Vi söker nu en sjuksköterska till vårt hälso- och sjukvårdsteam!
Som sjuksköterska hos oss på SiS LVM-hem Hessleby samarbetar du med andra professioner i ett viktigt samhällsuppdrag för att hjälpa de mest utsatta. Här är din kompetens efterfrågad och viktig. Du är en del av vår hälso- och sjukvårdsorganisation och arbetar gentemot alla våra avdelningar. Hälso- och sjukvårdsorganisationen består av sjuksköterskor, psykolog och läkare. Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att bidra till god vård och behandling på individ- och gruppnivå genom individuella kontakter och genom att utbilda samt vägleda behandlingspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Därtill utför du bedömningar av våra klienters fysiska och psykiska hälsa utifrån din yrkesroll. Du ansvarar för läkemedelsadministration, deltar i rond med läkare, medverkar i behandlingsplanering och tvärprofessionella teamträffar och samverkar med externa aktörer.
Andra förekommande arbetsuppgifter är dokumentation, samordning av vårdinsatser, hälsosamtal samt konsultation och rådgivning i hälso- och sjukvårdsfrågor till våra klienter. Du arbetar i nära samarbete med andra professioner på institutionen, såsom ledning och avdelningspersonal, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga.
Som ny medarbetare på SiS kommer du att genomgå SiS grundutbildning.Kvalifikationer
För att klara arbetet på bästa sätt ser vi följande krav:
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års yrkeserfarenhet från missbruksvård eller psykiatrisk vård.
Du har god förmåga att kunna prioritera bland arbetsuppgifter, arbeta självständigt, vara flexibel och samtidigt noggrann. Då arbetet innebär samarbete med olika yrkeskategorier är god samarbetsförmåga och en förståelse för olika professioner en förutsättning. Därtill är du strukturerad och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känsla på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant.
Arbetet ställer stora krav på den personliga lämpligheten, inte minst vad gäller bemötande.
Erfarenhet från journalsystemet TakeCare är meriterande.
Du ska även ha:
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen så söker vi dig som är van att arbeta konsultativt och är trygg in din arbetsroll. Du tycker om att arbeta både självständigt såväl som tillsammans med kollegor. Genom ditt arbetssätt skapar du förtroende hos de du möter utifrån din profession. Det är också viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt utifrån målgrupp.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider: Dagtid mån-fre.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-09-21
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
