Bli en superhjälte och skapa trygghet och glädje i ung killes vardag!
2025-09-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
OM JOBBET
Vi söker nu två personliga assistenter till en härlig kille i övre tonåren.
Han är en aktiv och glad person som gillar superhjältar, att spela tv-spel och han hittar gärna på roliga saker såsom att gå ut och fika eller äta på restaurang. I hemmet finns också familjens hund, så du behöver tycka om djur.
Här blir du en del av en familjär och trygg arbetsplats där du får vara nära både honom och hans familj. Din roll är att skapa trygghet och vara ett stöd i vardagen, både hemma och på fritiden. Eftersom han har svår epilepsi behöver du finnas nära som en lugn och uppmärksam vuxen.
Detta är det perfekta extrajobbet för dig som studerar.
DU SOM SÖKER ÄR
mellan 20-30 år
rökfri under arbetstid och inte allergisk mot hund
lugn, trygg och lyhörd
ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG
Har ett stort hjärta och förståelse för unga med funktionsnedsättning
Du tycker om att spela tv-spel i allmänhet och superhjältespel i synnerhet
Gärna har erfarenhet av epilepsi (men det är inget krav)
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Arbete varannan helg (ca 28%) samt extra vid behov
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Omgående.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2025-10-01. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.se
