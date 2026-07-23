Bli en superhjälte och skapa trygghet och glädje i ung killes vardag!
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
OM JOBBET
Vi söker nu en personlig assistent till en härlig kille i övre tonåren. Han är en aktiv och glad person som gillar superhjältar, att spela tv-spel och han hittar gärna på roliga saker såsom att gå ut och fika eller äta på restaurang. I hemmet finns också familjens hund, så du behöver tycka om djur.
Här blir du en del av en familjär och trygg arbetsplats där du får vara nära både honom och hans familj. Din roll är att skapa trygghet och vara ett stöd i vardagen, både hemma och på fritiden. Eftersom han har svår epilepsi behöver du finnas nära som en lugn och uppmärksam vuxen.
Detta är det perfekta extrajobbet för dig som studerar.
DU SOM SÖKER ÄR
mellan 20–30 år
rökfri under arbetstid och inte allergisk mot hund
lugn, trygg och lyhörd
ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG
Har ett stort hjärta och förståelse för unga med funktionsnedsättning
Aktiv person som gillar att hitta på saker
Gärna har erfarenhet av epilepsi (men det är inget krav)
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Vardagar samt varannan helg (ca 50%) med möjlighet till mer tid.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Augusti/september
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-08-23. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
YouTube
Instagram
Facebook
LinkedIn
Tiktok Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Kontakt
Jobb Vivida 019-5554300 Jobbnummer
10009813