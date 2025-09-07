Bli en stjärna som herrfrisör hos Broshans Barber

Är du redo att klippa dig fram till toppen? Broshans Barber AB i Uppsala söker nu en passionerad herrfrisör till vårt team! Vi ligger på Marknadsgatan 5J, 75460 Uppsala, och erbjuder en kreativ arbetsmiljö där du kan utvecklas och sätta din egen prägel.
Vi söker dig som älskar att skapa perfekta hårstilar och har ett öga för detaljer. Erfarenhet är meriterande, men engagemang och vilja att lära är det viktigaste! Bli en del av vårt dynamiska team och ta nästa steg i din karriär. Sök senast 5 Maj Vänta inte, chansen är din!