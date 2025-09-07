Bli en stjärna som herrfrisör hos Broshans Barber

Broshans Barber AB / Hälsojobb / Uppsala
2025-09-07


Är du redo att klippa dig fram till toppen? Broshans Barber AB i Uppsala söker nu en passionerad herrfrisör till vårt team!
Vi ligger på Marknadsgatan 5J, 75460 Uppsala, och erbjuder en kreativ arbetsmiljö där du kan utvecklas och sätta din egen prägel.

Vi söker dig som älskar att skapa perfekta hårstilar och har ett öga för detaljer. Erfarenhet är meriterande, men engagemang och vilja att lära är det viktigaste!
Bli en del av vårt dynamiska team och ta nästa steg i din karriär.
Sök senast 5 Maj
Vänta inte, chansen är din!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: info@broshansbarber.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Broshans Barber AB (org.nr 559082-2002), https://www.broshansbarber.se/
Marknadsgatan 5 J (visa karta)
754 60  UPPSALA

Kontakt
Bilal Gåfur
info@broshansbarber.se
0738724961

Jobbnummer
9495976

