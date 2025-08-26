Bli en nyckelspelare i framtidens järnväg - som projektledare hos
Siemens AB / Marknadsföringsjobb / Solna Visa alla marknadsföringsjobb i Solna
2025-08-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens AB i Solna
, Stockholm
, Huddinge
, Upplands Väsby
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma morgondagens hållbara transportlösningar? På Siemens Mobility får du chansen att leda spännande projekt som gör verklig skillnad - både för samhället och för framtiden. Vi söker nu en projektledare som vill ta ansvar, driva innovation och bidra till en grönare och mer effektiv järnvägsinfrastruktur.
Hos oss får du arbeta med banbrytande teknik inom banströmsförsörjning, signalsystem och annan järnvägsinfrastruktur. Våra projekt sträcker sig från 10 till 300 MSEK och våra kunder inkluderar bland annat Trafikverket och Region Stockholm (SL). Du blir en del av ett erfaret och engagerat team, med nära samarbete både nationellt och internationellt - särskilt med våra kollegor i Tyskland.
Vi erbjuder ett välutvecklat projektledningssystem som stöttar dig genom hela projektets livscykel, samt kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar och certifieringar. Här får du växa - både som projektledare och som person.
Din roll hos oss
Som projektledare hos Siemens Mobility kommer du att:
* Vara kundens främsta kontaktperson och bygga starka, långsiktiga relationer.
* Leda och samordna projektets aktiviteter med fokus på teknik, ekonomi, kvalitet och miljö.
* Planera och säkerställa rätt resurser för projektets genomförande.
* Samarbeta med inköp för att upphandla underentreprenörer, tjänster och material.
* Ansvara tillsammans med projektekonom för projektets kommersiella delar - inklusive budgetuppföljning och tilläggsförsäljning.
* Bidra till ständig förbättring av vår projektverksamhet genom erfarenhetsutbyte och utvecklingsinitiativ.
Vem är du?
* Du har en teknisk bakgrund, gärna ingenjörsexamen, och erfarenhet från järnvägsbranschen och specifikt Trafikverket eller elkraft ser vi som en stor bonus.
* Du är en naturlig ledare som trivs med att inspirera och samarbeta i team.
* Du är strukturerad, beslutsam och trygg i att ta ansvar för komplexa projekt.
* Du har stark kommunikativ förmåga och bygger relationer med både kunder och kollegor.
* Du är självgående, nyfiken och gillar att ta dig an utmaningar med kreativitet och problemlösning.
* Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
* Du är flexibel och öppen för resor i tjänsten - B-körkort är ett plus.
Även om du inte uppfyller alla kriterier, men känner igen dig i några - tveka inte att söka! Vi är nyfikna på dig och ser gärna om vi kan vara en match.
Ansök och gör skillnad!
Låter detta som en möjlighet du inte vill missa? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team som tillsammans driver utvecklingen av framtidens järnvägstransporter.
För frågor om rollen, kontakta Linda Karlsson, Rekryterande chef på linda.karlsson@siemens.com
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta kit.jensen@siemens.com
Tjänsten som projektledare innebär arbete inom säkerhetskänslig verksamhet och är därför placerad i säkerhetsklass. Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer en säkerhetsprövning att genomföras innan anställning. Denna prövning inkluderar registerkontroll och en säkerhetsintervju, i syfte att bedöma lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter. För vissa roller kan svenskt medborgarskap vara ett krav.
Om Siemens Mobility
Siemens Mobility har varit en pionjär inom transportlösningar i över 160 år. Vi skapar intelligenta och hållbara lösningar som förändrar hur människor rör sig - från stadstrafik till höghastighetståg. Med över 300 000 medarbetare i mer än 190 länder är vi en global aktör som gör skillnad. Tillsammans med våra kunder och partners driver vi innovation som formar framtidens mobilitet.
Tillsammans är vi ca 34000 engagerade, nyfikna och kompetenta personer världen över som jobbar med att utveckla, leverera och underhålla järnvägsfordon och signalsystem. Du kan bli en av dem. Se mer på www.mobility.siemens.com.
I denna rekrytering undanber vi oss alla samtal rörande annonsering och rekryteringsstöd. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "474534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens AB
(org.nr 556003-2921) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Siemens Jobbnummer
9475315