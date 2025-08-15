Bli en nyckelspelare i 2c8s tillväxtresa - vi söker en säljare med driv!
2025-08-15
Vill du vara en nyckelroll i vår expansionsresa? Nu söker vi på 2c8 en säljare som kan vara med och ta vår nykundsförsäljning till en ny nivå.
Vad blir du en del av?2c8 Business Solutions AB är ett växande mjukvarubolag som äger och utvecklar programvaran 2c8 Apps. Verktyget är marknadens enklaste och mest kraftfulla system för att modellera verksamhetsprocesser och skapa visuella ledningssystem. Med skalbara lösningar som visualiserar och förenklar processer hjälper vi företag i alla storlekar att skapa ordning, samsyn och bestående värde.
Vi är ett bolag med närvaro över hela världen och vår försäljning ökar varje dag. Idag har vi mer än 1 800 kunder i mer än 50 länder.
Vårt huvudkontor ligger i Karlstad och vi är idag 42 medarbetare, varav 6 utvecklare i Sri Lanka. Vi är ett härligt gäng som arbetar i tvärfunktionella team som alltid strävar efter att lyckas tillsammans. 2c8's arbetssätt präglas av nyfikenhet, öppenhet och prestigelöshet. Vi drivs av snabbhet, enkelhet och har alltid kundernas bästa för ögonen.
Om rollenSom säljare på 2c8 kommer du att ha fokus på att driva vår nykundsförsäljning på den nordiska marknaden.
I rollen som säljare kommer du att:
Ansvara för och driva hela säljprocessen från identifierad affärsmöjlighet till stängd affär. Du äger hela säljcykeln och kundutvecklingen därefter.
Möta beslutsfattare i ledande befattningar i olika företag när du bokar möten, presenterar våra lösningar, tar fram offerter och driver affärerna mot avslut i samarbete med och i överlämning till våra konsulter och kundutvecklare.
Driva värdebaserad och konsultativ försäljning genom att identifiera kundens utmaningar, utbilda kunden både kring problem och lösningar, samt koppla samman 2c8:s produkter mot kundens mål.
Navigera genom långa och komplexa säljcykler, säkerställa kontinuerlig uppföljning och inflytande i ett brett och varierat landskap av intressenter.
Bygga långsiktiga relationer med prospekts och kunder och bidra till utvecklingen av vår säljstrategi.
Du ska självsäkert kunna genomföra demonstrationer och storytelling kring 2c8 Apps produkter, och kunna hantera invändningar eller frågor från kunden. Samtidigt så förväntar vi oss att du samarbetar tätt med kollegor från andra avdelningar när det är rätt läge. Vi säljer som ett lag och vi vinner som ett lag.
Vi söker dig som: Har hög energi, självgående, affärsdriven och van vid att arbeta mot högt ställda mål.
Har ett proaktivt arbetssätt och erfarenhet av att ''jaga nya kunder''.
Har dokumenterat bra försäljningsresultat, du är bland dom bättre i ditt team idag.
Har en förmåga att stänga komplexa affärer med långa säljcykler genom ett konsultativt och värdebaserat angreppssätt..
Är nyfiken och som ständigt vill lära dig mer och utvecklas.
Är en lagspelare, du kommer att samarbeta med andra avdelningar och dina kollegor på säljavdelningen.
Helst har erfarenhet av B2B-försäljning och nykundsbearbetning. Meriterande inom mjukvara, SaaS eller komplex lösningsförsäljning.
Är en mycket god kommunikatör och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder härliga kontorslokaler, fina förmåner och framför allt fantastiska kollegor.
Du kommer att ha stora utvecklingsmöjligheter på ett av Värmlands mest expansiva mjukvaruföretag. Vi erbjuder en fast lön med möjlighet att tjäna extra om du når dina försäljningsmål.
Förutom att vi även erbjuder sex veckors semester så erbjuder vi möjligheten till ett flexibelt arbete och förmåner som rör hälsa, träning och en generös tjänstepension.
