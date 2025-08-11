Bli en nyckelperson i järnvägstrafiken - Tågtrafikledare sökes
Vill du göra något som spelar roll - varje dag? Nu söker vi dig som är redo för en ny bana i karriären och vill bli spindeln i nätet för den svenska järnvägstrafiken. I januari 2026 startar nästa utbildningsomgång till tågtrafikledare och nu har du chansen att söka!
Bli en nyckelperson i järnvägstrafiken - Tågtrafikledare sökesPubliceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Vad gör en tågtrafikledare?
Det här är ett yrke för dig som gillar att ha koll på läget och där ingen dag är den andra lik. Som tågtrafikledare styr och övervakar du järnvägstrafiken i realtid, dygnet runt under årets alla dagar med målet att både gods och passagerare ska komma fram säkert och i tid. Arbetet utförs via dator och telefon, och dina beslut påverkar tusentals resenärer varje dag. Som tågtrafikledare arbetar du på plats på trafikcentralen tillsammans med erfarna kollegor som samarbetar för att järnvägstrafiken ska rulla - oavsett vad som händer.
Att jobba som tågtrafikledare innebär bland annat att:
Styra järnvägstrafiken i realtid på de sträckor du ansvarar för under ditt skift
Hantera störningar och förseningar samt göra prioriteringar för att resenärer och gods ska komma fram i tid
Följa regelverk och säkerhetsrutiner för en säker järnvägstrafik
Samarbeta med bl.a. kollegor på trafikcentralen, kunder, lokförare och blåljuspersonal för en smidig järnvägstrafik
Arbeta skift - kväll, helg och natt.
Övrig information
Skiftarbete
Järnvägen är öppen dygnet runt, 365 dagar om året. Därför arbetar du som tågtrafikledare omväxlande både dagtid, kvällstid, helg och natt. Det är viktigt att du funderar igenom dina möjligheter att arbeta skift innan du skickar in din ansökan.
Grundutbildning och aspirantanställning
Du anställs som aspirant och genomgår en ettårig betald utbildning som startar i januari 2026. Utbildningen består av teori (totalt 5-7 veckor i Ängelholm) och praktik på din trafikcentral. Efter godkänd examination erbjuds du tillsvidareanställning med individuell lönesättning. Din förmåga att omsätta teori till praktik är avgörande för att kunna genomföra grundutbildningen på ett bra sätt.
Aspirantlön: ca 25 000 - 28 000 kr per månad under grundutbildningen.
Om rekryteringsprocessen
Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen då det hjälper oss att göra en bedömning av förmågor som är avgörande i rollen som tågtrafikledare. Processen innefattar även intervjuer och arbetsprov som tillsammans med dina testresultat hjälper oss att göra en helhetsbedömning av dig som kandidat. För att kunna bli anställd som tågtrafikledare krävs godkänd hälsoundersökning och säkerhetsprövning.
Mer information om rekryteringsprocessen hittar du på vår hemsida.
Intervjuer är planerade att genomföras på plats i Hallsberg vecka 37-39.
#tågtrafikledareKvalifikationer
Vad krävs för att bli tågtrafikledare?
Den här rollen passar dig som har god förmåga att hålla fokus när tempot är högt. Du är en stabil person med förmåga att kunna växla tempo när saker och ting händer, samtidigt som du kan behålla lugnet även i pressade situationer. Du har hög säkerhetsmedvetenhet och god förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är en lagspelare som kommunicerar tydligt och samarbetar effektivt med kollegor och andra delar av organisationen. I rollen krävs god analytisk förmåga och du kan lösa problem på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt.
För att bli tågtrafikledare krävs att du:
har gymnasieutbildning alternativt motsvarande kunskaper från andra studier
är van att använda dig av flera olika digitala program och IT-system samtidigt
kan arbeta skift (dag, kväll, helg och natt)
har minst 1 års arbetslivserfarenhet
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
har B-körkort.
Det är en fördel men inget krav om du har:
erfarenhet från dygnet runt-verksamhet och/eller roller med snabba tempoväxlingar t.ex. sjukvård, blåljus, bevakning, larmcentral, trafikledningscentral
erfarenhet av att arbeta skift (kväll, helg och natt)Så ansöker du
För att din ansökan ska anses vara komplett krävs att du bifogar CV, studieintyg samt bild på ditt körkort (beroende på ort).
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen/rekryteringskoordinator så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter i annonsen.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter.
Läs mer här
om hur det är att jobba som tågtrafikledarehttps://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobba-som-tagtrafikledare/ Ersättning
