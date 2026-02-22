Bli en NurseSwipe-sjuksköterska och jobba inom bemanning!
NurseSwipe Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-02-22
Extra guldkant hos oss
Som bemanningssjuksköterska genom NurseSwipe och Avera Bemanning får du det bästa av två världar.
Schyssta villkor: Trygga och rättvisa anställningar med förmånlig lön.Publiceringsdatum2026-02-22Om tjänsten
Vill du jobba som bemanningssjuksköterska och samtidigt bli en NurseSwipe-sjuksköterska?
Tillsammans med Avera Bemanning har vi ett gemensamt mål: att skapa bättre möjligheter och välmående för sjuksköterskor som vill jobba inom bemanning.
Avera Bemanning är din arbetsgivare. Som NurseSwipe-sjuksköterska får du exklusiva förmåner som omsorgsfullt är framtagna för att du ska kunna må bra under tiden du har ett bemanningsuppdrag.
Som NurseSwipe-sjuksköterska får du:
Välkomstkit från Vårdväskan.
En namnskylt som du designar själv, en valfri pennficka och ett valfritt nyckelband. Detta är för att du ska kunna skapa din personliga stil innan du går ut på ett bemanningsuppdrag genom oss.www.vardvaskan.se/nurseswipe
Din unika kod får du strax innan ditt bemanningsuppdrag.
Rabatt hos Vårdväskan.
10% rabatt på stetoskop från Littmann
15% rabatt på allt övrigt sortiment
• Rabattkoden kan ej kombineras med andra erbjudanden eller redan nedsatta varor. Rabattkoden får du av NurseSwipe under ditt bemanningsuppdrag.
Yoga, meditation & träning genom Yogobe.
NurseSwipe vill att sjuksköterskor ska må bra. Återhämtning, energi och balans ska vara en självklarhet om man tar bemanningsuppdrag genom oss. Därför samarbetar vi med Yogobe, en onlinetjänst inom yoga, träning och meditation. Yoga, meditera och träna - Vart du vill, när du vill.www.yogobe.com/se/c/yogobe/b/nurse-swipe
Sjukskötersketräffar.
Vi vill att du som sjuksköterska ska känna stark gemenskap med andra sjuksköterskor som tar bemanningsuppdrag genom oss och Avera Bemanning. Därför erbjuder vi dig möjligheten till regelbundna sjukskötersketräffar. Dessa träffar kommer att vara både digitala och fysiska. Vi kommer bjuda in till dessa träffar med jämna mellanrum.
En kontaktperson från NurseSwipe som är leg. sjuksköterska.
Vi vet att det ibland kan kännas ensamt att vara bemanningssjuksköterska. Vi tycker det är viktigt att ha en stöttande kontaktperson som är legitimerad sjuksköterska och oberoende från arbetsplatsen man jobbar på, där man får stöta och blöta om allt som rör sjuksköterskeyrket och bemanningsuppdraget. Därför erbjuder vi dig att kunna kontakta NurseSwipe varje dag under ditt bemanningsuppdrag.
Bra bemanningsuppdrag från en trygg och omsorgsfull arbetsgivare.
Du får Avera Bemanning som arbetsgivare, som är ett tryggt och etablerat bemanningsbolag med över 30 års samlad erfarenhet i branschen. Som bemanningssjuksköterska får du växa och känna dig stöttad, oavsett vart uppdraget tar dig. De har bemanningsuppdrag över hela landet och kan hitta något som passar dig och dina behov, oavsett vart du vill arbeta.
Avera bemanning erbjuder dig:
• Boende och resor om du har ett uppdrag utanför din hemort.
• Friskvårdsförmåner och möjlighet för friskvårdsrelaterade kostnader, som exempelvis gymkort under ditt uppdrag.
• Personlig konsultchef och trygghet: Alltid någon som är nåbar. Konsultchefen finns där och följer dig hela vägen.
• Schyssta villkor: Trygga och rättvisa anställningar med förmånlig lön.
• Omtanke, lyhördhet och respekt: Värderingar som formar varje möte och varje beslut.
• Professionell handledning: Ett varmt stöd som hjälper dig att växa och må bra i ditt yrke som bemanningssjuksköterska hos oss.
Vill du att vi kontaktar dig och kollar på uppdrag tillsammans? Skriv ett mail och svara gärna på dessa frågor nedan:
Namn:
Legitmerad SSK sedan:
Är du specialistutbildad?
Email:
Tlfn nr:
Vart jobbar du idag?
Varit konsult tidigare?
Vill jobba inom?
Önskad omfattning/tjänstgöringsgrad?
Geografiska preferenser?
Övrig information:
Skicka till: info@nurseswipe.se
Mobilnummer: 070-078 30 01
VD Katarina Schildt Svensk
Du hittar oss även på instagram och LinkedIn: nurseswipe
Vi ser verkligen fram emot att få höra från dig!
Varma hälsningar,
NurseSwipe och Avera Bemanning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@nurseswipe.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NurseSwipe-sjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NurseSwipe Sverige AB
(org.nr 559541-4508)
Sysslomansgatan 8 2 TR (visa karta
)
753 11 UPPSALA Kontakt
Katarina Schildt Svensk info@nurseswipe.se 0700783001 Jobbnummer
9756243