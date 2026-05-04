Bli en i teamet som arbetar med strategi och policyfrågor för PKI vid Must
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige. Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi tycker att vår personal är viktig och med en anställning hos oss får du stora möjligheter att påverka balansen mellan arbete och privatliv. Avdelningens vision är "Världsledande krypto och IT-säkerhet för svenska intressen" och för att uppnå detta letar vi alltid efter Sveriges främsta inom våra ansvarsområden. Brinner du, likt oss, för att lära dig mer och ständigt förbättras kan vi erbjuda dig ett viktigt arbete tillsammans med de bästa.
Om enheten
Välkommen till oss på Ledning och samordningssektionen vid Säkerhetkontorets Avdelning för krypto och IT-säkerhet. Sektionens uppgift är att leda och samordna signalskyddet i totalförsvaret - där certifikat och aktiva kort är en del. Vårt ansvarsområde växer med vårt NATO-medlemskap och nu söker vi ytterligare medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker en driven medarbetare som vill vara med att ta ansvar för att inrikta och reglera Försvarsmaktens egenutvecklade CA-tjänster (Certification Authority).
Arbetet består bland annat av att ta fram policydokument till en omfattande och växande CA-verksamhet, som ytterst är avsedd för att stärka Totalförsvarets säkerhets- och signalskydd.
I ditt arbete kommer du arbeta tätt tillsammans med vår förvaltning av Totalförsvarets nyckelförsörjning och ingå i ett team som kravställer och reglerar verksamheten.
Arbetet innefattar även att planera och genomföra CA-verksamhet i ett internationellt sammanhang.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Erfarenhet och god kunskap av arbete med PKI/CA
God förmåga att dokumentera, strukturera och presentera information
Goda kunskaper i svenska samt engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av framtagande av policys, exempelvis Certificate Policy, och andra styrande dokument
Kunskap om signalskydd, smarta kort, autentisieringsprogramvara samt andra säkerhetsfunktioner i större IT-system
Erfarenhet av projekt- eller strategiarbete Dina personliga egenskaper
Du har en stark vilja att lära dig mer och att utveckla processer och metoder för framtidens CA-verksamhet. Dina kunskaper och erfarenheter förmedlar du enkelt och gärna till andra, även till personer som inte är kunniga inom samma sakområde. En förutsättning för goda resultat i arbetet är att du är bra på att samarbeta och att du tar ansvar för ditt eget arbete. Du har hög integritet, är prestigelös och initiativrik samt förstår vikten av kvalitet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Policyansvarig" i ämnesraden.
Fackliga representanter nås via mailto:hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-05-25. Löpande urval kan förekomma. I urvalsfrågorna, ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR. En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/2-om-forsvarsmakten/dokument/musts-arsoversikter/must-arsoversikt-2022.pdf.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Jobbnummer
9887863