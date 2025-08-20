Bli en del av WOS Städ! Vi söker Wossare till vårt härliga gäng
2025-08-20
WOS Städ söker dig som gillar hög service och kvalitet!
Vi söker dig som vill vara med i vårt gäng där vi sätter personal och kunder i fokus.
Vilka är vi?
WOS Städ är familjeföretaget som starkt växer framåt. Vi står för hög kvalitet och service till våra kunder. Vi är måna om att vår personal tycker det är kul att gå till jobbet och vara stolta över sitt arbete. Kollektivavtal erbjuder vi såklart.
Vad gör en Wossare?
Du är ett städproffs som jobbar med hemstädning och vi vill hjälpa våra kunder i vardagen.
Arbetsuppgifter är till exempel:
Dammsugning, dammtorkning och golv moppning
Rengöra kök & badrum
Ge det lilla extra piffet i hemmet
Bädda rent i sängar
Putsa fönster invändigt
Du jobbar i team där ni är två personer med egna kunder, ibland jobbar du själv - flexibilitet och variation är en del av jobbet.
Vem söker vi?
En nogrann och ansvarsfull person
Hög service känsla
Tidigare erfarenhet av hemstädning är en merit
Kan arbeta flexibla timmar måndag - fredag kl 07.00 - 17.00
B-körkort är ett plus
Vad erbjuder vi dig:
Provanställning eller extra som vikare - det som passar dig bäst
Internutbildning
En positiv arbetsplats med bra villkor
Möjlighet att växa till att bli städledare
Varmt välkommen skicka ditt CV till oss på WOS Städ.
Intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: ansokan@wosstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

WOS Städ och Consulting AB
