Bli en del av vårt vinnande lagerteam i Kungsängen!
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Upplands-Bro
2025-08-12
Lagerarbetare - Kungsängen
Vi söker nu drivna och noggranna lagerarbetare till vår moderna logistikverksamhet i Kungsängen. Här blir du en del av ett sammansvetsat team där tempot är högt, samarbetet är starkt och kvalitet alltid står i fokus.
Om jobbet
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med:
Plock och pack av varor
In- och utleveranser
Truckkörning (för dig med truckkort)
Orderhantering och kvalitetssäkring
Allmänt lagerunderhåll och ordning
Arbetet sker i en strukturerad miljö med tydliga rutiner, där du kommer att få upplärning och stöd från erfarna kollegor.
Vi söker dig som
Är noggrann och arbetsvillig
Har god fysik och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är en lagspelare som bidrar till bra stämning
Har truckkort (meriterande men inget krav - vi ser till rätt inställning)
Har god svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar
Trevliga kollegor och ett bra arbetsklimat
Introduktion och upplärning på plats
Plats: Kungsängen
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, skiftarbete kan förekommaPubliceringsdatum2025-08-12Om företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
https://simplexbemanning.se/
196 34 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9455338