Bli en del av vårt växande team - Elektriker sökes i Stockholm!
Luotea FM AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luotea FM AB i Stockholm
, Norrköping
, Linköping
, Skövde
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du en erfaren elektriker som vill arbeta med omväxlande arbetsuppgifter på ett bolag med goda utvecklingsmöjligheter? Då kan denna roll vara rätt för dig - Luotea söker nu två kollegor till ett av våra uppdrag i Stockholm. Varmt välkommen med din ansökan till tjänsten Tekniker El!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Under dina arbetsdagar jobbar du varierat med service, installationer och felavhjälpande underhåll på elanläggningar inom, primärt, Bensinstationer. Du utvärderar situationen som uppstått, rapporterar eventuella avvikelser med förbättrings- och åtgärdsförslag samt utför arbetet. Du tar även hand om el-anläggningarnas tillsyn & skötsel i enlighet med våra kundavtal. Du kommer att delta i en del mindre projekt gällande el-installationer, som även inkluderar offertarbete.
Du blir en viktig del av ett engagerat och kompetent team där kollegorna har olika specialistkunskaper. Hos oss får du möjlighet att bredda din kompetens och komma i kontakt med flera teknikområden, såsom ventilation, värme och energi. Vi tror starkt på samarbete och hjälps åt för att nå bästa resultat. Därför kommer du vid behov även att stötta våra Fastighets- och Drifttekniker i det dagliga arbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:
• Service och underhåll av:
• * Automattvättar
• * Belysningssystem (inne/ute)
• * Elcentraler
• * Motorer och pumpar
• * Kompressorer
• * Värmeslingor
• * Styr- och övervakningssystem
• Nyinstallationer och mindre ombyggnationer
• Mätning och kontroll
• Dokumentation av utfört arbete i ärendehanteringssystem
• Samordning med andra entreprenörer vid behov
För att lyckas i rollen behöver du
• Godkänd elektrikerutbildning (ECY eller B-auktorisation)
• Minst 3-5 års erfarenhet som elektriker
• Vana av att läsa el-scheman samt felsökning och service på egen hand
• Erfarenhet av motorer, pumpar och styrsystem
• Erfarenhet från industri, service eller tekniska anläggningar
• Behärska svenska väl, både i tal och skrift
• God datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt via handdator
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från bensinstationer
• Erfarenhet av automattvättar
• Erfarenhet av fastighetsel
• Erfarenhet av felsökning i komplexa system
• Vana att arbeta i driftkritiska miljöer
Om dig
Du är en serviceinriktad person som trivs med att arbeta lösningsorienterat och noggrant. Du tar stort eget ansvar i att planera och styra ditt arbete och arbetar därför strukturerat och med god prioriteringsförmåga. Du är kommunikativ och är bra på att kommunicera med såväl kunder som kollegor.
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens- och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Som en del i rekryteringsprocessen kan bakgrundkontroll komma att genomföras på slutkandidat. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterande Driftchef Irene Hall på irene.hall@luotea.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Jobbnummer
9789254