Bli en del av vårt varma arbetslag i Vendelsö - Assistent sökes omgående!
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge
2025-08-28
OM JOBBET
Är du en erfaren personlig assistent som letar efter en arbetsplats där du får utvecklas, känna arbetsglädje och samtidigt göra en betydelsefull insats? Då kan detta vara rätt för dig!
Vår kund är en glad tjej som bor i Vendelsö med sin familj.
Hon är rörelsehindrad på grund av en CP-skada och har epilepsi. Hon saknar också eget tal, så du som assistent behöver vara lyhörd och uppmärksam på att ta in tjejens signaler.
DU SOM SÖKER ÄR
Vi letar efter en varm och omtänksam person som har lätt för att skapa trygghet och god kontakt.
Har du tidigare erfarenhet som personlig assistent eller inom ett annat yrke med omvårdnad är det meriterande, men för oss är personkemin och din vilja att bidra det allra viktigaste.
ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG
Vi ser gärna att du är rökfri.
Kan du polska är det meriterande, men inte ett krav.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Tjänstgöringsgrad: 70%, med möjlighet att arbeta mer framöver.
Arbetstiden är fördelad på dagar, kvällar och helger.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Omgående
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2025-09-18. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.se
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "WSAUG". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9480442